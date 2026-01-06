Un grave accidente se presentó en la mañana de este martes, 6 de enero, en el río Magdalena, donde un bus se cayó cuando llevaba 18 personas a bordo. Al parecer, el hecho dejó una persona sin vida y más de 15 heridas.

El protagonista fue un vehículo de la empresa La Gaitana, que cubría la ruta Cali-Florencia. Todo ocurrió hacia las 4 de la mañana en el sector de Pericongo, que une a Timaná con Pitalito.

Momento en el que los organismos de emergencia rescatan a las personas. Foto: X. @tsmnoticias / API

Según las primeras informaciones, en el bus de transporte público iban dos conductores y el resto eran pasajeros. Todavía no está claro qué fue lo que pasó, pero al parecer el hombre que iba al volante perdió el control y terminó cayendo al río.

Hay varias fotografías y videos que muestran al vehículo sumergido, aunque no en su totalidad, lo que facilitó de alguna manera el rescate de quienes iban allí.

Hasta el punto llegaron siete ambulancias, miembros de la concesionaria Ruta al Sur y el cuerpo de Bomberos de Timaná, que ayudaron a los pasajeros a salir del río.

“Inicialmente se hizo el rescate de varias personas lesionadas y se recibe el apoyo de varias unidades bomberiles de Pitalito, Altamira y San Agustín, con la que se logra hacer el rescate de todas las personas”, indicó el teniente Jorge Gómez, coordinador de Bomberos de Timaná.

Los organismos de emergencia lograron sacar a todas las personas con vida del río Magdalena. Sin embargo, según las primeras informaciones, una de las víctimas murió cuando estaba siendo llevada hasta el centro médico, aunque hasta ahora no se ha revelado su identidad.

Por el momento, no están muy claras las circunstancias en las que se presentó el accidente, por lo que las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer las causas que desencadenaron que el vehículo cayera al agua.