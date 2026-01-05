Durante el primer fin de semana del año en Colombia, miles de ciudadanos salieron de paseo con sus familias a disfrutar de algunos días de descanso antes de comenzar nuevamente sus vidas laborales.

La familia Peñaranda Vera, oriunda del municipio de Ocaña, en Norte de Santander, salió de este territorio a bordo de su vehículo de marca Toyota color blanco.

La intención que tenían los cuatro ocupantes que se movilizaban en este automotor era disfrutar de un paseo familiar, pero en medio de su recorrido por el departamento del Cesar tuvieron un trágico accidente de tránsito.

De manera repentina, el vehículo cayó desde un puente ubicado en la vía El Líbano, jurisdicción de San Alberto, sur de la región. El carro se estrelló contra la base de la estructura.

Tras el impacto, estas personas perdieron la vida en el lugar y fueron identificados como: Asdrúbal Peñaranda Padilla, de 56 años; su esposa, Mileidy Johanna Vera Madariaga, de 43; su hija, Yenny Carolina Peñaranda Vera, de 21 años, y la pareja de esta última, Brayan Duván Olarte Lizarazo, de 24 años.

El vehículo cayó desde un puente. Foto: API

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades de tránsito, el conductor habría aparentemente perdido el control del vehículo, ocasionando el fatal accidente vial.

Por el momento, se encuentran investigan las causa de tiempo, modo y lugar en el que sucedió este siniestro el domingo 4 de enero. El alcalde de San Alberto, Cesar, Edgar Ricardo Díaz, entregó una hipótesis del hecho.

“Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones pertinentes, el estado mecánico del vehículo y las posibles causas humanas que pudieron incidir en este hecho. Podría ser un micro sueño, exceso de velocidad, o cualquier otra circunstancia en la vía”, detalló el mandatario en sus redes sociales.

Se espera un reporte oficial por parte de las autoridades, quienes determinen las verdades causas del accidente que cobró la vida de estas personas.