Cesar

Así fue el trágico accidente en Cesar que cobró la vida de cuatro integrantes de una misma familia cuando iban de paseo

Estas personas eran oriundas del municipio de Ocaña, en Norte de Santander.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

5 de enero de 2026, 10:57 p. m.
El vehículo cayó desde un puente.
El vehículo cayó desde un puente. Foto: API

Durante el primer fin de semana del año en Colombia, miles de ciudadanos salieron de paseo con sus familias a disfrutar de algunos días de descanso antes de comenzar nuevamente sus vidas laborales.

La familia Peñaranda Vera, oriunda del municipio de Ocaña, en Norte de Santander, salió de este territorio a bordo de su vehículo de marca Toyota color blanco.

Accidente de bus que iba con 40 pasajeros en Antioquia dejó siete personas heridas

La intención que tenían los cuatro ocupantes que se movilizaban en este automotor era disfrutar de un paseo familiar, pero en medio de su recorrido por el departamento del Cesar tuvieron un trágico accidente de tránsito.

De manera repentina, el vehículo cayó desde un puente ubicado en la vía El Líbano, jurisdicción de San Alberto, sur de la región. El carro se estrelló contra la base de la estructura.

Valledupar

Aumenta a siete el número de soldados muertos tras ataque del ELN en unidad militar en Aguachica, Cesar

Valledupar

Petro dice que el asesinato de seis soldados en base militar en Aguachica “sucede por falta de sistemas antidrones” y anuncia compra

Valledupar

General Emilio Cardozo responsabiliza al ELN del violento atentado a base militar El Juncal, en Aguachica, que dejó cuatro soldados muertos

Valledupar

Ataque terrorista con drones y explosivos en la base militar de El Juncal, en Aguachica, deja cuatro soldados muertos y al menos 32 heridos

Música

Festival de la Leyenda Vallenata 2026: precios, cartel de lujo y programación para el homenaje a Rafael Orozco, a Israel Romero y al Binomio de Oro de América

Nación

Tragedia en Valledupar: abejas africanas atacan a adultos mayores dejando un muerto y 15 heridos

Valledupar

Ataque a bala en Valledupar: una mujer muerta y tres personas heridas, entre ellas, una menor de 14 años

Arte

Prográmese, así serán los Carnavales de Ocaña 2026: actividades, horarios y cierres viales

Nación

Alerta por desplazamiento forzado: ELN y disidencias provocan nueva emergencia en Cúcuta y Ocaña

Nación

Joven deportista fue hallada sin vida y con varios impactos de bala en zona rural de Ocaña: esto es lo que se sabe del caso

Tras el impacto, estas personas perdieron la vida en el lugar y fueron identificados como: Asdrúbal Peñaranda Padilla, de 56 años; su esposa, Mileidy Johanna Vera Madariaga, de 43; su hija, Yenny Carolina Peñaranda Vera, de 21 años, y la pareja de esta última, Brayan Duván Olarte Lizarazo, de 24 años.

El vehículo cayó desde un puente.
El vehículo cayó desde un puente. Foto: API

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades de tránsito, el conductor habría aparentemente perdido el control del vehículo, ocasionando el fatal accidente vial.

Por el momento, se encuentran investigan las causa de tiempo, modo y lugar en el que sucedió este siniestro el domingo 4 de enero. El alcalde de San Alberto, Cesar, Edgar Ricardo Díaz, entregó una hipótesis del hecho.

“Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones pertinentes, el estado mecánico del vehículo y las posibles causas humanas que pudieron incidir en este hecho. Podría ser un micro sueño, exceso de velocidad, o cualquier otra circunstancia en la vía”, detalló el mandatario en sus redes sociales.

Se espera un reporte oficial por parte de las autoridades, quienes determinen las verdades causas del accidente que cobró la vida de estas personas.

Más de Valledupar

El vehículo cayó desde un puente.

Así fue el trágico accidente en Cesar que cobró la vida de cuatro integrantes de una misma familia cuando iban de paseo

Ataque del ELN contra el batallón El Juncal en Aguachica, Cesar.

Aumenta a siete el número de soldados muertos tras ataque del ELN en unidad militar en Aguachica, Cesar

El presidente Gustavo Petro se pronuncia sobre ataque con explosivos en base militar de Aguachica.

Petro dice que el asesinato de seis soldados en base militar en Aguachica “sucede por falta de sistemas antidrones” y anuncia compra

El general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional, se pronunció tras el violento ataque

General Emilio Cardozo responsabiliza al ELN del violento atentado a base militar El Juncal, en Aguachica, que dejó cuatro soldados muertos

Los hechos se presentaron en la noche de este jueves, 18 de diciembre.

Ataque terrorista con drones y explosivos en la base militar de El Juncal, en Aguachica, deja cuatro soldados muertos y al menos 32 heridos

Rafael Orozco e Israel Romero, los homenajeados en el Festival de la Leyenda Vallenata 2026

Festival de la Leyenda Vallenata 2026: precios, cartel de lujo y programación para el homenaje a Rafael Orozco, a Israel Romero y al Binomio de Oro de América

Un adulto mayor murió por complicaciones de salud tras el ataque de las abejas.

Tragedia en Valledupar: abejas africanas atacan a adultos mayores dejando un muerto y 15 heridos

Imagen general de Valledupar, Cesar. Foto: Guillermo Torres Reina.

Ataque a bala en Valledupar: una mujer muerta y tres personas heridas, entre ellas, una menor de 14 años

Sitio del accidente de tránsito en Aguachica.

Tragedia en Aguachica: muere niña que iba en una moto con su papá tras choque con un camión

Sandra Paola Arévalo Paz

Tragedia en Valledupar: mujer embarazada murió tras recibir descarga eléctrica

Noticias Destacadas