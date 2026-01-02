Nación

Accidente de bus que iba con 40 pasajeros en Antioquia dejó siete personas heridas

Las causas del accidente aún no han sido establecidas.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

2 de enero de 2026, 9:59 p. m.
Tres persona fueron trasladadas a centros asistenciales del municipio de Santa Fe de Antioquia.
Tres persona fueron trasladadas a centros asistenciales del municipio de Santa Fe de Antioquia.

En la mañana de este viernes, 2 de enero, se registró el volcamiento de un bus intermunicipal en el municipio de Olaya, en Antioquia. El vehículo cubría la ruta Sabanalarga-Medellín y transportaba a 40 pasajeros, según informaron las autoridades.

De acuerdo con el reporte de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, el siniestro dejó siete personas, todas con heridas leves. Tres de ellas fueron trasladadas a centros asistenciales del municipio de Santa Fe de Antioquia para valoración médica.

Las autoridades indicaron que las causas del accidente aún no han sido establecidas y que el caso continúa en verificación.

Sacaron del abismo los restos del bus en el que se mataron 17 personas en Antioquia: en video, lo que quedó

Los organismos de socorro, entre ellos el Cuerpo de Bomberos de Olaya y el tránsito municipal, atendieron la emergencia registrada tras el volcamiento del bus. También se indicó sobre el derrame de ACPM sobre la vía, por lo que las autoridades recomendaron circular con precaución en el sector.

Sobre las causas del accidente, la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia informó que aún están por establecerse y que el caso continúa en verificación.

Otro bus se cayó a un abismo en Antioquia: reportan que más de 20 personas iban en el automotor

En redes sociales circularon imágenes del bus volcado tras el accidente ocurrido en el municipio de Olaya. Las autoridades indicaron que la atención de la emergencia se mantiene en verificación y que el caso continúa en desarrollo.

En los días previos al cierre de 2025 y durante el inicio de este año, se han registrado varios siniestros viales en Antioquia y en otras regiones del país, algunos de ellos con vehículos de transporte intermunicipal.

Uno de los casos ocurrió el martes, 29 de diciembre, en la vía Medellín–Doradal, a la altura del kilómetro 104, en la entrada al corregimiento La Danta, jurisdicción del municipio de Puerto Triunfo. Allí, un choque entre un camión y un vehículo tipo campero dejó cuatro personas lesionadas, quienes fueron trasladadas al Hospital de Puerto Triunfo, según confirmó el Tránsito Nacional.

Sigue la racha de accidentes en Antioquia: bus se sale de la vía en la ruta Medellín–Urabá antes de Navidad

Otro hecho se registró en la vía que comunica a Medellín con Ituango, en el kilómetro 7+700, donde un bus que transportaba trabajadores contratistas de la empresa Servinci sufrió un accidente mientras se desplazaba hacia el corregimiento El Aro.

Al menos tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital de Yarumal para recibir atención médica, según los reportes de los organismos de socorro.

Uno de los accidentes más graves registrados recientemente ocurrió el domingo 13 de diciembre en la vía que comunica a los municipios de Remedios y Zaragoza, en el nordeste de Antioquia.

En ese hecho murieron 17 personas que se movilizaban en un bus que transportaba estudiantes de la Institución Educativa Liceo Antioqueño, quienes regresaban de un viaje de graduación a Tolú y Coveñas. El vehículo llevaba 34 estudiantes, un guía y dos conductores.

Noticias Destacadas