Bogotá

El embalse de hermosos paisajes rurales que pocos bogotanos conocen: fue el primero en la ciudad

Este embalse actualmente abastece menos del 3 % del agua de la capital, pero en su momento fue el más importante.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

25 de febrero de 2026, 1:47 p. m.
El lugar fue construido en 1938 para abastecer de agua a Bogotá.
El lugar fue construido en 1938 para abastecer de agua a Bogotá. Foto: Observatorio Ambiental de Bogotá

Cuando se habla de fuentes de agua en Colombia, usualmente los nombres que emergen son Chingaza, Sisga o Tominé, embalses que proveen agua potable a millones de personas y que además son reconocidos por sus paisajes. En contraste, el Embalse La Regadera, ubicado en la localidad de Usme al sur de Bogotá, es una estructura menos conocida fuera de círculos técnicos o ambientales, pero que ha sido destacada por su belleza natural.

La ciudad de Bogotá empezó su expansión urbana durante el siglo XX en terrenos que dependían de fuentes hídricas naturales, razón por la cual autoridades, ingenieros y planeadores urbanos identificaron la necesidad de estructurar sistemas de abastecimiento de agua que pudieran garantizar suministro continuo.

El ambiente natural que rodea a La Regadera convierte este embalse en un punto que muchos visitantes describen, en términos coloquiales, como un pequeño “refugio natural” dentro del contexto urbano.

¿Cómo visitar el embalse La Regadera?

Existen dos maneras sencillas de acceder a este histórico punto de la ciudad; la primera es con un transporte personal, usando como guía las herramientas tecnológicas de localización. Por otra parte, el SITP ofrece la ruta 6-18, con la cual se puede desplazar desde San Carlos hasta el punto de Santa Bárbara, donde se encuentra el embalse.

Bogotá

Según Tripadvisor, es uno de los 500 planes “imperdibles” en la capital de la República, debido a su calificación de 4.0 y a sus “impresionantes paisajes”.

¿Cuándo se construyó el embalse La Regadera?

El embalse La Regadera fue construido entre 1934 y 1938 y fue una de las primeras grandes obras hidroambientales del país diseñadas específicamente para regular el suministro de agua en la capital colombiana. En su época, representó un avance significativo en ingeniería civil al permitir la captación y almacenamiento de agua en una zona estratégica del sur de la ciudad, complementando la red de abastecimiento urbano a través del sistema que conectaba con la planta de tratamiento de Vitelma.

A diferencia de embalses más grandes como Chingaza o Sisga, que abastecen a amplias zonas metropolitanas con millones de metros cúbicos de agua, La Regadera tiene un enfoque más vinculado a la infraestructura del sur de Bogotá y a los sistemas de tratamiento conectados a la planta El Dorado y otras instalaciones del acueducto; su capacidad ha sido fundamental para completar el balance hídrico urbano.

Mantenimiento en La Regadera

YouTube video UzH2nTyHk00 thumbnail

Más allá de su valor histórico, La Regadera sigue siendo parte de la infraestructura hídrica de Bogotá. En los últimos años, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha adelantado obras de modernización y mantenimiento para asegurar la operación eficiente del sistema de abastecimiento en el sur de la ciudad, incluyendo la renovación de válvulas y sistemas de captación que permiten optimizar el uso del agua para tratamiento y distribución.

Estos esfuerzos responden tanto a las necesidades operativas como a los desafíos que trae consigo el cambio climático y las variaciones en los niveles hídricos de las cuencas, que requieren un control más cuidadoso de las reservas y de la infraestructura que regula su uso durante temporadas secas o eventos climáticos extremos.

