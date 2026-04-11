Intentan linchar a un presunto responsable de abusar de una niña de 10 años: un ciudadano fue arrollado por la Policía. Este es el video

Un suceso de gran tensión tuvo lugar en la noche del 10 de abril en la localidad de Usme, al sur de Bogotá. Una situación de desorden y violencia se desencadenó tras conocerse un presunto caso de abuso contra una niña de 10 años dentro de un conjunto residencial situado en el barrio La Aurora.

Tras enterarse de lo ocurrido, varios residentes intentaron hacer justicia por mano propia; por este motivo, fue necesaria la intervención de las autoridades y de la UNDMO (anteriormente conocida como Esmad).

Como consecuencia, la situación escaló hasta convertirse en una asonada acompañada de disturbios protagonizados por la comunidad.

#ATENCIÓN. Momento en que la Policía arrolla a varias personas intentando proteger al señalado abus@dor de una niña de 10 años en la loc/Usme. Por lo menos cuatro personas resultaron con gravemente lesionadas debido al pésimo procedimiento ejecutado por parte de las autoridades. https://t.co/UnJTzHtfPo pic.twitter.com/0ReWtGaiCE — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 11, 2026

Asimismo, en medio de los esfuerzos por proteger la integridad del detenido implicado en el caso, las autoridades terminaron atropellando con su vehículo a una de las habitantes del conjunto residencial.

Por su parte, la Policia emitió un comunicado aclarando lo sucedido asegurando que “la comunidad informa a la zona de atención que, al interior de un apartamento en un conjunto residencial, al parecer se habría registrado un caso de abuso sexual donde un menor de edad habría sido víctima de tocamientos por otro menor de edad”.

‘El celador’ enemigo de los niños: así cayó un presunto abusador sexual de una niña

Posteriormente, “la comunidad, al percatarse del hecho, intenta generar un linchamiento al presunto victimario; al lugar llega más apoyo policial y unidades de la UNDMO”, según el comunicado.

La policía aseguró que fue necesario hacer uso de un vehículo policial para extraer al menor de edad, presunto victimario, quien estaba lesionado, con el fin de salvaguardar su vida e integridad.

#URGENTE. Intentaron linch@r a sujeto señalado de abus@r sexu@lmente de niña de 10 años en Usme (Bogotá). La comunidad, indignada, intentó linchar al sospechoso, pero la intervención de la Policía y el ESMAD llegó al lugar. Preliminarmente se indica al menos tres personas heridas pic.twitter.com/kl6FZcys9X — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 11, 2026

Finalmente “el vehículo de la Policía, al salir de este lugar, varias personas intentaron detenerlo y uno de ellos resultó lesionado”.

La Policía Nacional en Bogotá confirmó el inicio de una investigación disciplinaria, “con el fin de esclarecer los hechos suscitados”.

A medida que avanzaban las horas, el escenario se volvió cada vez más complicado. Nuevos datos preliminares apuntan a que el supuesto responsable no sería un adulto, como se había señalado en un principio, sino que al parecer, sería otro menor de edad que vive en la misma zona, esta información está bajo investigación de las autoridades competentes.

Frente al incremento del nerviosismo, efectivos de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden —anteriormente denominada ESMAD— acudieron al lugar con el objetivo de controlar la situación.

Los residentes del barrio ubicado en la localidad de USME se enfrentaron a la policía Foto: X/@ColombiaOscura

Sin embargo, su intervención provocó choques con algunos residentes que aún se encontraban allí y pretendían hacer justicia por su cuenta.