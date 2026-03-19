Pastor que secuestró y abusó de su hijastra dice desde la cárcel que le ronda una duda: “¿Cómo a un hombre experto en cuerdas...?”

En la cárcel La Tramacúa de Valledupar se encuentra recluido el pastor José Ramírez tras ser condenado a 43 años, seis meses y un día de prisión por los delitos de acceso carnal violento agravado y secuestro agravado.

El violador apareció en un video el 29 de abril de 2025 corriendo detrás de su hijastra, a quien había violado y secuestrado en una finca ubicada en la vereda San Andrés de Chinchiná, Caldas.

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El sujeto, una vez violó a su hijastra, la dejó atada con cuerdas de pies y manos en una habitación, pero ella logró escapar del lugar y arrancó a correr para pedir auxilio.

Vecinos del sector se percataron de lo ocurrido y auxiliaron a la menor, mientras que el pastor violador fue casi linchado por la comunidad, pero al final fue entregado a la Policía y capturado.

Tras ser judicializado y condenado, Ramírez decidió hablar desde la cárcel en entrevista con el videopódcast Conducta delictiva.

Mientras entregaba su testimonio, dijo que en su mente le rondaba una duda: cómo la menor se logró zafar los nudos que le hizo en los pies y manos, aún cuando él era experto en cuerdas.

De izquierda a derecha: José Ramírez en la cárcel y el día que corría detrás de su hijastra tras abusarla sexualmente. Foto: Pantallazo de video de Conducta Delictiva y cuenta en X Colombia Oscura.

“Cuando regresé a la cabaña escuché que la niña abrió una ventana. Cuando me di cuenta fue que la niña saltó por la ventana y salió corriendo, que es lo que aparece en las cámaras, porque yo tenía cámara de video en la finca; la pregunta mía es, ¿cómo se desató? No lo sé. ¿De qué forma la amarré? No sé. Vuelvo y le digo, yo ahora me pregunto eso: ¿cómo un hombre experto en cuerdas, de qué manera se me soltó el amarre de la niña? Esa parte yo no la logro comprender", se cuestionó Ramírez en el videopódcast.

En medio de su relato también dijo que él empezó a sentir atracción por su hijastra y era algo de lo que su esposa estaba enterada.

“Esa atracción, esa ansiedad, no era normal; el problema es cuando yo empiezo a sentir esa atracción. Hubo una atracción desmedida, mi esposa lo sabía; siento que lo sucedido el 29 de abril no fue exactamente una decisión mía y eso es lo que quiero que sepan. No fue una decisión mía, fue un ataque indiscriminado de fuerzas y lo hice saber en el juicio”, aseveró Ramírez.