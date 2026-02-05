Cinco aspectos para tomar la decisión correcta a la hora de elegir un MBA

Colombia se ha consolidado como uno de los países líderes en la región en formación de posgrado. De acuerdo con cifras del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, la densidad de graduados de maestría por millón de habitantes pasó de 1.594 en 2013 a más de 2.200 en 2022, ubicando al país por encima del promedio de América Latina e Iberoamérica.

No obstante, pese a este crecimiento, la proporción de personas con maestría en Colombia (4,6%) aún se encuentra por debajo de países como Alemania y Estados Unidos, en donde supera el 12%. En este contexto, elegir adecuadamente un programa de MBA se convierte en una decisión estratégica para quienes buscan impulsar su carrera, fortalecer su liderazgo y ampliar su proyección internacional.

Para tomar una decisión informada, expertos de Westfield Business School destacan cinco aspectos clave que todo aspirante a un MBA debería considerar:

Modalidad del programa: actualmente existen programas presenciales, híbridos y 100% online. La elección de la modalidad debe responder al contexto profesional y personal de cada aspirante, considerando factores como: la posibilidad de compatibilizar trabajo y estudio, la frecuencia de viajes laborales, la disponibilidad para asistir a clases presenciales, la disciplina para el estudio remoto y la duración del programa.

El listado de los mejores MBA de América Latina

“Antes de investigar a fondo las características de un MBA, cada aspirante debe tener claro cuál es su estilo de aprendizaje y qué tipo de modelo educativo se adapta mejor a su dinámica profesional”, explicó Ignacio Maroto, provost de Westfield Business School.

Enfoque metodológico: más allá de los contenidos técnicos, es fundamental optar por programas con metodologías integrales y transversales, que mantengan su vigencia independientemente del sector productivo. En particular, los enfoques que combinan liderazgo, rentabilidad, sostenibilidad y toma de decisiones estratégicas permiten a los profesionales responder de manera más efectiva a los desafíos actuales del entorno empresarial.

También hay que valorar factores como el nivel de interacción con los docentes y los compañeros de programa. En este sentido, se consigue mayor impacto y progreso personal en programas con metodologías que fomentan el aprendizaje colaborativo con una elevada interacción con los docentes y con grupos estructurados, en los que los estudiantes impulsan mutuamente su aprendizaje de manera colaborativa.

Este tipo de metodologías están alineadas con las nuevas demandas del mercado y con las expectativas de organizaciones que buscan líderes capaces de generar impacto económico y social de forma equilibrada. Igualmente, el aprendizaje colaborativo a través de grupos estructurados de alta interacción impulsa un crecimiento personal que se mantiene vigente en el tiempo, a diferencia de metodologías con menor interacción que se centran en la adquisición de conocimientos que pronto quedan obsoletos.

Titulación americana y proyección internacional: en un entorno laboral cada vez más global, contar con un título americano se ha convertido en un diferenciador estratégico para los profesionales que buscan ampliar sus oportunidades de carrera, acceder a mercados internacionales y fortalecer su perfil ejecutivo.

Más allá de los convenios académicos, optar por un MBA con titulación americana permite a los estudiantes formarse bajo estándares educativos internacionales, desarrollar una visión global de los negocios y mejorar su competitividad en organizaciones multinacionales y entornos corporativos de alto nivel.

“Hoy los profesionales no solo buscan un posgrado, sino una credencial académica que tenga reconocimiento internacional y les permita proyectar su carrera más allá de su país de origen. En Westfield, ofrecemos programas con titulación americana que responden a esa necesidad y preparan a nuestros estudiantes para liderar en contextos globales”, señaló el vocero de la institución.

International MBA vs. Executive MBA: aunque ambos programas comparten una sólida formación en administración de negocios, liderazgo y visión global, la principal diferencia entre el International MBA y el Executive MBA radica en el nivel de experiencia profesional, el enfoque académico y las opciones de profundización que ofrece cada uno.

Imagen referencia de estudiantes en una universidad.

El International MBA está dirigido a profesionales que buscan fortalecer su perfil directivo y especializarse en un área concreta del negocio. Este programa persigue aportar una visión completa de la empresa para personas que han centrado su experiencia en un área funcional concreta, y al mismo tiempo, aportar una profundización en temáticas con aplicabilidad directa al ejercicio profesional.

Por su parte, el Executive MBA está diseñado para ejecutivos con mayor trayectoria y experiencia en liderazgo, que buscan ampliar su impacto estratégico y conducir procesos de transformación organizacional. Los participantes en este programa normalmente ya cuentan con una visión completa de la empresa al haber ejercido roles de liderazgo de primer nivel, y el Executive MBA les aporta una visión integradora que les prepara para liderar cambios en sus organizaciones.

Experiencias inmersivas internacionales: aunque no todas las escuelas de negocio las ofrecen, las experiencias académicas internacionales representan una oportunidad clave para complementar los conocimientos adquiridos en el aula y conocer de primera mano cómo operan los principales ecosistemas empresariales del mundo.