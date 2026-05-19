Empresa chilena busca que Colombia sea el próximo ‘hub TechCo’ de la región

La creciente demanda de soluciones tecnológicas y el aumento de los ataques cibernéticos han llevado a las empresas a fortalecer su infraestructura digital y sus sistemas de protección. En Colombia, durante el último año se registraron cerca de 39 millones de ataques diarios, según datos de FortiGuard Labs de Fortinet.

En este contexto, Gtd Colombia informó que ha realizado una inversión acumulada de US$60 millones desde 2012, destinada al desarrollo de redes de fibra óptica, centros de datos corporativos y soluciones de ciberseguridad. La estrategia de la compañía busca consolidar al país como un hub tecnológico regional.

“Actualmente prestamos servicio en más de 220 municipios, en 28 de los 32 departamentos”, señaló Fernando Maturana, gerente general de Gtd Colombia. El directivo explicó que, para llegar a zonas remotas vinculadas a sectores como minería y petróleo, la empresa también se convirtió en distribuidor autorizado de servicios satelitales de órbita baja, como Starlink, para el segmento corporativo.

Fernando Maturana, gerente general de Gtd Colombia. Foto: Suministrada / API

Desde la llegada de Maturana a la compañía en 2019, la empresa ha mantenido un crecimiento anual compuesto cercano al 25%, lo que, según la organización, permitió triplicar sus ingresos y cuadriplicar su rentabilidad. Actualmente, Gtd Colombia cuenta con más de 160 colaboradores.

Uno de los proyectos destacados de la compañía es el data center El Poblado, en Medellín, que obtuvo la certificación Tier III en Diseño, Construcción y Operación Gold Sustentable del Uptime Institute. Esta certificación garantiza una disponibilidad operativa del 99,982%.

“La visión sigue siendo la misma: somos un actor regional, pero con una cobertura todavía incipiente en el país, y el desafío está en seguir capturando mercado”, afirmó Maturana.

La compañía proyecta poner en operación un segundo centro de datos en Colombia durante el primer semestre de 2027. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el ecosistema de centros de datos podría aportar hasta US$42.000 millones al PIB del país en los próximos años.