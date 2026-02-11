Política

Petro ordena al Ejército inundar 44.000 hectáreas de la Ciénaga Grande y plantea reubicación de campesinos

El primer mandatario afirmó que la totalidad de la Ciénaga pertenece a la Nación y que debe ser llenada de agua en las zonas inundadas para restablecer el flujo hídrico natural del departamento.

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 7:00 a. m.
Así se ve la emergencia desde el aire: corregimientos y veredas enteras tapadas por el agua. Animales y cultivos agrícolas son los más perjudicados.
Así se ve la emergencia desde el aire: corregimientos y veredas enteras tapadas por el agua. Animales y cultivos agrícolas son los más perjudicados. Foto: CUETA DE X @ALEANBORJA

El presidente Gustavo Petro anunció que dio la orden al Ejército para restablecer los límites de la Ciénaga Grande y recuperar 44.000 hectáreas que, según el mandatario, eran originalmente cuerpos de agua y deben volver a cumplir esa función.

El anuncio fue divulgado a través de su cuenta de X y acompañado de un mensaje político sobre el poder regional en Córdoba.

“Es la orden del comandante supremo de las fuerza pública, elegido por el pueblo hasta el 6 de agosto a las 12 de la noche. Así se soluciona una parte importante del problema. Hay que seguir recuperando las otras ciénagas”, escribió Petro.

En sus publicaciones, Petro afirmó que la totalidad de la Ciénaga pertenece a la Nación y que debe ser llenada de agua en las zonas inundadas para restablecer el flujo hídrico natural del departamento.

Además, planteó que los campesinos que hoy ocupan predios dentro del ecosistema recibirían tierras fértiles equivalentes fuera de la Ciénaga, como parte de un proceso de reorganización territorial.

El jefe de Estado sostuvo que la recuperación del humedal permitiría resolver parte de los problemas ambientales y sociales de la región, y vinculó la iniciativa con una crítica directa a las estructuras de poder local.

Instituciones del Estado, el sector empresarial y personajes de la cultura han sumado esfuerzos ante una emergencia sin precedentes en el departamento.
Más de 40.000 familias han resultado damnificadas por el desbordamiento de ríos y las inundaciones en varios municipios cordobeses Foto: Gobernación de Córdoba

“No más mafias políticas familiares en el poder”, escribió, en un mensaje que superó el ámbito ambiental y trasladó las conversación hacía el terreno de la política regional.

Y a reglón seguido, Petro señaló que “la totalidad de la Ciénaga, ya encontramos el mapa, es de la nación y debe llenarse de agua de las zonas inundadas. Así se restablece el flujo hídrico natural que tenía Córdoba. Córdoba es hermosa si libera su agua y el pueblo se libera. Llegó el momento”.

Inundaciones en Monteria, albergues Albergue del colegio San José y barrio Rancho Grande
Inundaciones en Monteria, albergues Albergue del colegio San José y barrio Rancho Grande Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

Las inundaciones han impactado de manera significativa a Córdoba, donde gran parte del departamento permanece bajo el agua. Miles de familias continúan afectadas, con daños en viviendas, vías rurales y actividades productivas, especialmente en zonas ribereñas y de ciénagas.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que en los próximos días se espera una reducción gradual de las lluvias en el departamento de Córdoba. No obstante, la entidad advirtió que las inundaciones persistirán debido a los altos niveles de los ríos y a la saturación del suelo en amplias zonas del territorio.

