Invertir en café es asegurar el futuro de Risaralda

El departamento realizó una inversión histórica de 9.500 millones de pesos para impulsar la competitividad de 160 familias caficultoras, agrupadas en 16 asociaciones de cafés especiales. Una apuesta que les permitirá cumplir con los estándares del mercado internacional.

Por: Juan Diego Patiño Ochoa - Gobernador de Risaralda

24 de febrero de 2026, 9:53 a. m.
La apuesta de Risaralda: 9.500 millones de pesos para cafés especiales.
La apuesta de Risaralda: 9.500 millones de pesos para cafés especiales. Foto: Guillermo Torres

En un contexto internacional marcado por aranceles y volatilidad en los precios agrícolas, el café sigue siendo el eje económico y social de Risaralda. No es solo un cultivo, es el sustento de 19.000 familias y un sector que irriga más de un billón de pesos en la economía departamental.

Por eso hoy ejecutamos una inversión histórica de 9.500 millones de pesos, destinada a 160 familias agrupadas en 16 asociaciones de cafés especiales. El objetivo es claro: mejorar perfiles de taza, modernizar infraestructura, adquirir maquinaria y cumplir con los estándares que exige el mercado internacional.

Juan Diego Patiño Ochoa, gobernador de Risaralda.
Juan Diego Patiño Ochoa, gobernador de Risaralda. Foto: Gobernación de Risaralda - API

Bajo la marca Hecho en Risaralda abrimos nuevos escenarios comerciales en Estados Unidos y Europa, conscientes de que la diversificación de mercados es clave ante la coyuntura global.

Pero la competitividad también depende de la infraestructura. Por ello, destinamos 20.000 millones de pesos a la compra de maquinaria amarilla para reactivar tres distritos y mejorar vías terciarias. Además, estamos invirtiendo más de 20.000 millones de pesos en asistencia técnica, insumos y fortalecimiento de asociaciones campesinas.

Las cifras hablan por sí solas: 9.500 millones de pesos para cafés especiales, 20.000 millones de pesos para vías y otros 20.000 millones más para apoyo agrícola. Invertir en café no es un gesto simbólico, es una decisión estratégica para garantizar desarrollo, arraigo y futuro en el campo risaraldense.

