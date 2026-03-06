Destacan que el turismo se consolida como segundo generador de divisas en Colombia; supera al café y al carbón

El gobierno nacional señaló que las exportaciones asociadas al turismo alcanzaron los 11.166 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 9,3% frente a 2024.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), USD 9.426,97 millones de ellos correspondieron al rubro de viajes, con un crecimiento de 8,4%, mientras que USD 1.739,15 millones provinieron del transporte aéreo de pasajeros, que registró un incremento de 14,3%.

“Con este resultado, el sector volvió a demostrar su importante peso en la economía colombiana y va en línea con el buen desempeño observado en 2024, cuando las divisas por turismo llegaron a USD 10.220 millones, creciendo 14% frente a 2023. Entre 2024 y 2025 se confirmó una tendencia sostenida y estructural, que fortalece el aporte del turismo a la generación de ingresos externos del país”, explicó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Esta organización resaltó que el turismo superó “ampliamente a los sectores tradicionales de exportación. En 2025, los ingresos por turismo sobrepasaron en más del 100% las exportaciones de carbón, que alcanzaron USD 4.901 millones, y también las del café, que registró USD 5.788,2 millones. Estas cifras reafirman que la industria de los viajes ya no es una actividad complementaria, sino que se consolida como el segundo generador de divisas de la economía colombiana".

Asimismo, el turismo alcanzó el 89% del valor de las exportaciones de petróleo y sus derivados, ampliando en cinco puntos porcentuales su participación frente a 2024.

Bogotá, importante destino de las personas que visitan Colombia. Foto: Getty Images

Por otra parte, recientemente, Bogotá y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina firmaron un memorando de entendimiento que permitirá trabajar de manera conjunta en promoción, intercambio de buenas prácticas y desarrollo de nuevas oportunidades para el sector turístico.

El acuerdo fue realizado entre el Instituto Distrital de Turismo (IDT) y la Secretaría de Turismo del departamento insular, con el objetivo de potenciar a ambos destinos como aliados estratégicos y complementarios en los mercados nacionales e internacionales.

“La alianza busca que más viajeros combinen la experiencia urbana, cultural y gastronómica de Bogotá con la riqueza natural, cultural y de bienestar del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, señaló el Instituto de Turismo de Bogotá.

Entre las principales líneas de trabajo están:

• Promoción conjunta en escenarios físicos y digitales.

• Participación articulada en ferias y eventos turísticos.

• Estrategias de comunicación compartidas para llegar a más mercados.

• Fortalecimiento del turismo multidestino en segmentos como cultura, gastronomía, naturaleza y negocios.

• Intercambio de buenas prácticas para consolidar destinos responsables y seguros.

“Con esta alianza, ambos territorios buscan ampliar la estadía de los viajeros en Colombia, generar más oportunidades para empresarios turísticos y dinamizar la economía local. Además, el trabajo conjunto permitirá compartir experiencias en sostenibilidad y turismo responsable, un tema clave tanto para Bogotá como para el archipiélago, reconocido por su compromiso con la protección ambiental y cultural”, indicó el Instituto de Turismo.