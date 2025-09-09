Deportes
Dibu Martínez hizo de las suyas y ahora lo sufrió Julián Álvarez: “¿A dónde vas, bobo?”
Fue en un entrenamiento, luego de un mano a mano entre varios, y en video quedó todo registrado.
Ya son comunes las imágenes de las alegres concentraciones en la Selección Argentina. Los actuales campeones del mundo están clasificados a United 2026 con varias fechas de anticipación, y soñar con la cuarta estrella parece una realidad.
Previo al partido contra Ecuador de este martes, 9 de septiembre, último en las eliminatorias sudamericanas para Argentina, se viralizó un video que tiene como protagonista a Emiliano Dibu Martínez, potero campeón del mundo.
Julián Álvarez, delantero de la Selección Argentina y Atlético de Madrid, intentó hacerle un gol en el entrenamiento al Dibu. El guardameta, bien parado, impidió que la pelota se fuera al fondo de la red y, picante, le dijo a Álvarez: “Ya calenté, araña. ¿A dónde vas, bobo?”.
"ARAÑA... ¿A DÓNDE VAS, BOBO?". El Dibu arrancó con un besito, metió una atajada con la nuca, nadie le pudo hacer un gol y tuvo un cruce muy divertido con Julián Álvarez... 🕷️🇦🇷🧤 pic.twitter.com/7fjtSoiRof— SportsCenter (@SC_ESPN) September 8, 2025
Los hinchas reaccionan, destacando que los jugadores la pasan bastante bien cuando llegan a la Selección Argentina:
Estos pibes vienen a la Selección y es como si vinieran de vacaciones, la disfrutan, la sienten, es su lugar en el mundo. Se nota. Son pibes cumpliendo su sueño y el de muchos argentinos más.— Уильям (@guillealo18) September 8, 2025
Como se divierten los muchachos— @BardeoGratis (@maauritolescan2) September 8, 2025
La envidia de todos, ya quisieran tenerlo— Juan (@Seba_Molina2) September 8, 2025
Ecuador vs. Argentina, un duelo sin presiones y sin Messi por las eliminatorias al Mundial
Boleto en mano y la nostalgia a flor de piel. Ecuador y Argentina se enfrentarán en un partido en el que faltará la magia de Lionel Messi.
La albiceleste no es la única que empieza a despedirse de su máxima estrella, quien no viajará al puerto de Guayaquil, en el suroeste de Ecuador, según anunció el entrenador Lionel Scaloni.
El fin de semana el máximo goleador de la Tricolor, Enner Valencia, anunció que el martes será su último partido de eliminatorias.
“Va a ser algo emotivo”, expresó ‘Superman’ Valencia, que en noviembre cumplirá 35 años y dijo que por primera estará acompañado de toda su familia en un partido de premundial.
El partido se disputará en el estadio Banco Pichincha desde las 19H00 locales (00H00 GMT del miércoles).
Valencia es la carta de gol de Ecuador, cuyo talón de Aquiles es precisamente la ofensiva.
Con pocas opciones para reemplazar al goleador, la Tricolor empató sin goles los últimos cuatro partidos. Pese a ello, está dentro del Mundial con 26 puntos (cuarta en la tabla) y aún aspira a terminar segunda.
La inalcanzable Argentina va primera con 38 puntos
Ecuador, un rival “ofensivo”
El martes Scaloni aprovechará un duelo sin presiones para evaluar a las nuevas promesas albicelestes de cara al Mundial, aunque no subestima la altura de su rival.
“Ecuador (...) para mí es de las mejores selecciones, repito, del mundo, no solo de Sudamérica”, dijo el lunes en Buenos Aires el seleccionador argentino. “Será un partido complicado”, reconoció Scaloni, porque el cuadro tricolor “intenta ser muy ofensivo y lo ha conseguido”.
Por su lado, el DT de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, reconoció que enfrentará a “un equipo que tiene muchas variantes en ataque” y que “es tan impredecible” por la versatilidad de sus jugadores.
La Albiceleste juega “de una manera muy atractiva, muy sofisticada, muy genuina”, admitió Beccacece.
*Con información de AFP