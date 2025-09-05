Suscribirse

Deportes

Dibu Martínez elogió a una leyenda de Atlético Nacional: hinchas reaccionaron

Las palabras del portero argentino causan revuelo en toda Sudamérica.

Redacción Deportes
6 de septiembre de 2025, 1:13 a. m.
Dibu Martínez lanzó un guiño a una leyenda de Atlético Nacional.
Dibu Martínez lanzó un guiño a una leyenda de Atlético Nacional. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: prensa Atlético Nacional.

Cuando acabó el partido entre Argentina y Venezuela, el pasado jueves 4 de septiembre, por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas 2025, el portero albiceleste, Emiliano Dibu Martínez, habló con los medios y elogió a una leyenda de Atlético Nacional.

Se trata de Franco Armani, guardameta argentino de 38 años que tuvo su lugar en la Selección Argentina y fue campeón del mundo en 2022. Dibu, en la zona mixta del estadio Monumental de Buenos Aires, eligió a Franco como el mejor guardameta argentino de la historia.

La escena fue bastante curiosa, tal como la reportan los propios hinchas albicelestes. Uno de los periodistas le dijo al Dibu: “Fue tu cumpleaños y te quiero hacer un regalo del mejor arquero de la historia del fútbol argentino”. A eso, Martínez respondió: “No, el mejor arquero es Armani”.

Gran parte de la historia de Franco Armani fue en Atlético Nacional, antes de llegar a River Plate, donde se consolidó como figura y se ganó un lugar en la Selección Argentina.

Vistiendo los colores verdolagas, durante ocho temporadas, Armani levantó 13 trofeos y se convirtió en una absoluta leyenda de Atlético Nacional.

MEDELLIN, COLOMBIA - DECEMBER 20: Marlos Moreno, Franco Armani and Gilberto García celebrate after winning a second leg final match between Atletico Nacional and Atletico Junior as part of Liga Aguila II 2015 at Atanasio Girardot Stadium on December 20, 2015 in Medellin, Colombia. (Photo by Marcos Ruiz/LatinContent via Getty Images)
Franco Armani cuando jugaba para Atlético Nacional. | Foto: LatinContent via Getty Images

Franco le puso fin a su estadía en la Selección Argentina para finales de 2024. A día de hoy ataja para River Plate, y los tres porteros de la albiceleste de Scaloni son Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Daniel Benítez.

Contexto: El agarrón de Messi ante Venezuela que no se vio en TV: arde polémica en eliminatorias

Más de Argentina: reposo para Lionel Messi

El entrenador, Lionel Scaloni, sabe que hoy tiene a un Messi pleno, competitivo y decisivo, pero también es consciente de que el capitán dará un paso al costado más temprano que tarde.

Como primera medida dispuso darle tiempo de reposo, por lo cual no jugará el martes contra Ecuador en la decimoctava y última fecha de las eliminatorias.

“(...) Se merece un merecido descanso y estar con su familia. Terminó muy cansado y cargado en lo físico. Tendría que haber salido [sustituido] y no lo hizo por la emotividad del partido”, dijo el DT.

La baja de Messi es un lujo que Argentina puede permitirse porque los campeones del mundo firmaron hace rato su boleto al Mundial y porque el entrenador cree necesario que su selección se acostumbre a jugar más a menudo sin su emblemático capitán.

Si Argentina avanza en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, podría disputar entre seis y ocho partidos en poco más de un mes. Para entonces, Messi, con 39 años, quizá no esté en condiciones de afrontar semejante maratón de máxima exigencia.

Messi con Argentina.
Messi se despidió oficialmente de las eliminatorias sudamericanas. | Foto: Getty Images

Por eso, Scaloni aprovecha cada ausencia de Messi para probar variantes y dar minutos a jóvenes, construyendo una renovación lógica y necesaria. Cuatro años después de la gloria en Catar, la selección busca consolidar su estructura y preparar el equipo para el futuro sin su capitán.

*Con información de AFP

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Daniela Ospina, ex de James Rodríguez, lanzó duro comentario tras clasificación de Colombia en el Mundial 2026; anticipó cambios

2. Cali se recupera poco a poco del atentado con carro bomba que dejó siete muertos: “Garantizaremos la seguridad”

3. Maratón de Medellín: estos son los corredores de élite que le pondrán picante este domingo a la carrera atlética

4. Escupitajo le salió caro a Luis Suárez en Leagues Cup: sanción es oficial

5. Colombia tembló 900 veces en los últimos 15 días ¿A qué se debe esto?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Emiliano MartínezDibu MartinezSelección ArgentinaAtlético NacionalFranco Armani

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.