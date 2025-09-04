Argentina venció a Venezuela y la condiciona en eliminatorias; Messi, inefable en su despedida

Desde las 8:30 p.m. de Buenos Aires, este jueves 4 de septiembre, Argentina y Venezuela arrancaron las acciones por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas 2025.

Se trató de un juego emotivo y repleto de emociones, pues Lionel Messi vivió su último partido, por eliminatorias, en Argentina. Al astro de la albiceleste se le vio llorando desde el calentamiento previo al arranque del duelo.

Lejos de esconderse, y fiel a su estilo, Messi fue quien abrió el camino del triunfo argentino. A los 39’ marcó el 1-0 y así se fueron al descanso.

Si bien Venezuela aguantó en gran parte del primer tiempo, y tuvo un par de aproximaciones, no fue contundente. Debía ganar, y esperar el juego entre Colombia y Bolivia, para saber si aún peleaba por ir directo al Mundial, o quedaba relegada al repechaje.

Así, con la mínima alumbrando en la cancha de River Plate, a favor de Argentina, se fueron con rumbo a los camerinos.

En el segundo tiempo se concretó una verdadera paliza a favor de Argentina, para el delirio de los hinchas campeones del mundo que sueñan con su cuarta estrella en 2026.

Primero pegó Lautaro Martínez, a los 76′, y luego Messi volvió a descrestar con su talento sobre los 80’ para el 3-0 definitivo a favor del cuadro de Scaloni.

Lautaro Martínez también anotó gol con Argentina ante Venezuela. | Foto: Getty Images

Argentina ya tenía su tiquete, pero termina marginando a Venezuela al séptimo puesto de la tabla. Es decir, la Vinotinto deberá vencer a Colombia en la fecha 18, pues si pierde o empata tendrá que estar pendiente de lo que ocurra entre Bolivia y Brasil.

Datos generales del partido:

Marcador final : Argentina 1 - 0 Venezuela

: Argentina 1 - 0 Venezuela Fecha : 4 de septiembre de 2025 (jornada 17 eliminatorias sudamericanas)

: 4 de septiembre de 2025 (jornada 17 eliminatorias sudamericanas) Estadio : Monumental de Buenos Aires

: Monumental de Buenos Aires Alineaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Franco Mastantuono, Thiago Almada; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni