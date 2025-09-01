Suscribirse

Lionel Messi tuvo este gesto en Argentina antes de unirse a la concentración: fue grabado

Messi sigue más vigente que nunca y es el gran líder de la albiceleste.

Redacción Deportes
2 de septiembre de 2025, 2:26 a. m.
Messi con Argentina.
Messi con Argentina. | Foto: Getty Images

Lionel Messi ya está en Argentina para la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se va a organizar en Estados Unidos, Canadá y México.

El conjunto albiceleste, que se coronó en Qatar 2022, ya está clasificado para el siguiente certamen orbital. Messi, en su arribo a su país, tuvo un sentido gesto con varios hinchas. El mismo fue grabado.

Contexto: Decepción para Lionel Messi en la final de la Leagues Cup: un colombiano le arruinó la noche

Una vez aterrizó en Argentina, el exjugador del FC Barcelona de España se acercó a los aficionados y con ellos se tomó fotos y les firmó autógrafos. Fue un gran momento para los fanáticos.

“Lionel Messi, capitán del conjunto nacional, llegó al país para sumarse a la Selección Argentina, que se prepara para disputar la última doble fecha de Eliminatorias frente a Venezuela y Ecuador. Apenas aterrizó, se acercó a fanáticos y firmó autógrafos”, reseñó sobre esto TyC Sports.

Messi tendría su despedida con la selección de Argentina, en eliminatorias sudamericanas y de local, ante Venezuela. Este partido se llevará a cabo en el estadio Monumental.

“Luego de la dolorosa derrota por 3-0 ante Seattle Sounders -con una escandalosa pelea- en la final de la Leagues Cup, la Pulga y Rodrigo De Paul se tomaron un vuelo directo desde Seattle rumbo a Ezeiza”, continuó el medio.

Argentina's Lionel Messi reacts during a qualifying soccer match against Colombia for the FIFA World Cup 2026 at the Monumental stadium in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, June 10, 2025. (AP Photo/Gustavo Garello)
Lionel Messi durante el partido frente a la Selección Colombia | Foto: AP

“El astro rosarino vino al país acompañado de su familia, tal como había anticipado hace pocos días. Se espera un momento muy especial en el duelo con Venezuela en el Monumental el jueves: todo indica que será su último partido por Eliminatorias en Argentina”, agregó.

Lionel Messi sería titular ante el equipo venezolano. Los del país vecino necesitan ganar para ir al Mundial de la Fifa 2026, pero teniendo en cuenta la despedida de la ‘pulga’, es muy posible que la albiceleste salga con todo a ganar.

Contexto: James Rodríguez no aguantó más y le mandó dura respuesta a Lionel Messi: “Somos libres”

“Messi y De Paul se suman al plantel de la Selección Argentina. Ambos realizarían un entrenamiento regenerativo porque jugaron hace pocas horas la final de la Leagues Cup con Inter Miami”, sentenció TyC Sports, entre otras cosas más.

Sin lugar a dudas, la selección de Argentina es una de las grandes favoritas a ganar la siguiente Copa del Mundo. La tarea no será la más sencilla, pero tampoco será imposible.

Si Lionel Messi se encuentra en buenas condiciones físicas, sería titular en el Mundial. Como nunca ha sufrido de lesiones de gravedad, lo más probable es que desde la primera jornada salga como titular en Argentina.

