El agarrón de Messi ante Venezuela que no se vio en TV: arde polémica en eliminatorias

Un video circula por redes sociales y allí se ve a Lionel Messi bastante molesto en la salida de vestuarios del estadio Monumental de Buenos Aires. En el material, el astro argentino encaró a un jugador de Venezuela, por lo que se formó un alboroto entre futbolistas.

Los hechos se dieron en la noche del pasado jueves, 4 de septiembre, cuando Argentina recibió a Venezuela por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas. Reportan que el acercamiento de Messi fue hacia Tomás Rincón.

El cruce entre jugadores de ambos equipos duró un par de segundos, y luego se dispusieron a salir al campo de juego en el estadio Monumental.

Numerosas reacciones se han dado respecto a la situación, con comentarios de todo tipo por parte de los usuarios en redes sociales.

El adiós de Messi a Buenos Aires

Reverencias, una ovación interminable y un espectáculo de luces y fuegos artificiales en un Monumental repleto, con más de 80.000 almas, dieron un marco inolvidable al último partido oficial de Lionel Messi en Argentina, coronado con un doblete del capitán de la Albiceleste ante Venezuela.

A los 38 años, el astro que iluminó a la Argentina durante dos décadas comienza a transitar sus últimos pasos con la camiseta que más ama, con la que escribió una historia de 193 partidos, 114 goles, 58 asistencias, 10 tripletes y títulos en la Copa del Mundo de Catar 2022, dos Copas América, la Finalissima y el oro olímpico de Pekín 2008.

Lionel Messi en sus inicios con la Selección Argentina. | Foto: Getty Images

Alguna vez silbado y criticado cuando acumulaba finales perdidas, Messi disfruta en la madurez el afecto de miles de compatriotas que le cantaron “de la mano de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar”, y por eso después del 3-0 sobre Venezuela desnudó sus sentimientos.

“Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos [apoyándonos] siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe... ¡VAMOS ARGENTINA!”, escribió Messi este viernes en sus redes sociales, junto a postales de la noche del jueves en el Monumental.

Pero el jueves, cuando muchos esperaban que confirmara su participación en el Mundial de 2026, el astro se había mostrado cauteloso.

El fin de una era: Messi se despide de Buenos Aires, en su último juego oficial con la Selección Argentina por eliminatorias. | Foto: AFP

“Lo más lógico después de 2022 era que no llegue. Y bueno, ya estamos ahí. Estoy ilusionado, con ganas, pero voy día a día, partido tras partido. Faltan nueve meses, que pasan muy rápido y a la vez es un montón”, señaló.