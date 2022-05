El golero de la Selección Argentina no se guardó nada en contra del delantero francés.

“En Colombia no podés respirar”, ‘Dibu’ Martínez arremete contra Mbappé y lo desafió

Desde el pasado fin de semana, el futbolista y astro francés, Kylian Mbappé desató una gran polémica después de lanzar una contundente frase en la que comparaba el fútbol europeo con el fútbol sudamericano, menospreciando este último por su falta de nivel.

Mbappé no escatimó en asegurar que el fútbol de su continente está por encima del sudamericano, dado que, siempre ofrecen “partidos de alto nivel”, incluso poniendo como ejemplo, la Nations League, torneo que se disputa entre las selecciones de alto nivel en dicho continente.

“La ventaja que tenemos los europeos es que siempre jugamos entre nosotros y tenemos partidos de alto nivel, como por ejemplo en la Liga de Naciones [del 2 al 18 de junio)”, dijo. “Entonces, cuando llegamos a la Copa del Mundo, estamos preparados. Brasil y Argentina no tienen ese nivel, en Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa, por eso en las últimas copas del mundo, si miras, siempre son los europeos los que ganan”, agregó.

Kylian Mbappé sonríe durante la rueda de prensa en la que confirma las razones de su renovación con el PSG - Foto: AP

Ante estas palabras, una serie de críticas se le han venido encima en contra del jugador del PSG, quien renovó hasta el año 2025. Una de las que más se hizo sentir fue la del arquero de la Selección Argentina, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien en charla con TyC Sports, aprovechó para arremeter contra el delantero.

El polémico arquero, que tuvo cierto rifirrafe con jugadores de la Selección Colombia, aseguró además que en este lado del planeta no solo es difícil jugar en Bolivia por su altura, sino también en suelo colombiano, donde “no podes ni respirar”, sentenció.

“Bolivia en La Paz, Ecuador con 30 grados, Colombia que no podés ni respirar... Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas, y no saben lo que es Sudamérica. Cada vez que viajas a la Selección son dos días entre ida y vuelta, estás agotado y no podés entrenar mucho”, contó.

“Cuando un inglés va a entrenar con Inglaterra, en media hora está en el predio. Que vayan a Bolivia, Colombia, Ecuador a ver qué tan fácil es para ellos”, desafió el golero que milita en el Aston Villa de Inglaterra.

Argentina sacó la Copa América luego del triunfo ante Colombia - Foto: AFP

Dibu no fue el único que reaccionó a las palabras de Mbappé, otro jugador de Argentina, como Lautaro Martínez también decidió responder al delantero de manera tajante. “Argentina y Brasil tienen jugadores de muchísima jerarquía, de un gran nivel. Brasil, como nosotros, tiene a la mayoría que juegan en Europa”.

¿Liga de Naciones con países sudamericanos?

La decepción de no participar en la Copa del Mundo Catar 2022 para la Selección Colombia, podría verse mermada durante 2023 gracias a la posibilidad de implementar la Liga de Naciones, que hasta el momento no es una completa realidad, pero que con el pasar de los meses ha entregado unos primeros detalles y tendría la participación de selecciones Conmebol en dicho evento.

Es así, como en voz del periodista Carlos Antonio Vélez, durante el programa ‘Palabras Mayores’ de Antena 2, ha mostrado alguna información que maneja sobre este campeonato, la manera en que podría jugarse, además de dónde podría estar ubicada la Tricolor, mostrando también su preocupación desde ya para afrontar la competencia, entendiendo que a la fecha no se ha nombrado un técnico en propiedad tras la salida de Reinaldo Rueda hace algunas semanas.

En una explicación minuciosa de la información, Vélez expresó en primera medida: “El otro año se va a jugar la Liga de Naciones y tendrá selecciones sudamericanas, incluidas Brasil y Argentina, que han sido anunciadas porque entrarán al grupo A, al que llaman categoría A; ellos han distribuido en cuatro a los equipos europeos”.

Por otra parte, dio información de la manera en que está organizado el torneo, dando a conocer algún tipo de categorías y nombres de equipos que serían parte de las determinaciones para la disputa del torneo: “Hay un grupo de selecciones A, B, C y D, que son, por ejemplo: Gibraltar, Feroe, Kosovo, entre otras, y en el A estarán los equipos más fuertes; incluyendo Brasil y Argentina, las otras ocho selecciones serán distribuidas en las otras tres categorías jugando ida y vuelta”.

A su vez, hizo un hipotético esquema y ubicó a la Tricolor en la liga B. Así mismo, dio a conocer los rivales europeos a los que se tendría que enfrentar Colombia en caso de participar en el campeonato: “Si a nosotros nos ponen en la liga B, que es algo que van a determinar, tendríamos: Ucrania, Escocia, Irlanda, Armenia, Islandia, Israel, Albania, Bosnia, Finlandia, Rumanía, Montenegro, Suecia, Noruega, Serbia y Eslovenia, como potenciales rivales, de ahí saldrían cuatro o cinco y estos serían rivales nuestros a mediados del año entrante”.