Deportivo Cali le aguantó más de lo que se esperaba al todopoderoso Corinthians, de Brasil, en la final de la Copa Libertadores que se jugó en Argentina.

A lo largo de los 90 minutos, las azucareras no fue vulnerada por el poderío rival, y llevó hasta la instancia de los penales la definición por el título.

Luisa Agudelo, gran figura de Deportivo Cali Femenino en la Libertadores | Foto: AFP

Luisa Agudelo más de una vez sacó la cara por las suyas, pero en la definición desde los once pasos fue completamente superada por las del Timão.

Adicionalmente, el fallo de una jugadora del cuadro caleño en la tanda dio como resultado final un 5-3.

En el camino el conjunto colombiano dejó a Libertad (Paraguay), Nacional (Uruguay), Universidad de Chile (Chile), São Paulo (Brasil) y Colo Colo (Chile).

Ante las vigentes campeonas el cuadro verdiblanco no erró a lo largo de los 90 minutos; es más, en muchos tramos del juego las favoritas tuvieron temor de verse superadas.

Fue una destacada participación del Deportivo Cali, luego de haber salido campeonas en Colombia hace un par de semanas frente a Independiente Santa Fe.

Cabe recordar que Atlético Huila es el único club que ha logrado la conquista sudamericana para el país.

Reconocimientos en Colombia

Por la participación que tuvo el Cali en el certamen internacional, en el país hubo múltiples reacciones; entre esas, la del Ministerio del Deporte.

“¡Una gran participación! Deportivo Cali se quedó con el segundo lugar de la Copa Libertadores Femenina, cayó en los lanzamientos desde el punto penalti 5-3 frente a Corinthians", escribieron en su cuenta de X.

Deportivo Cali vs. Corinthians en Copa Libertadores Femenina | Foto: Getty Images via AFP

“Ustedes son orgullo colombiano y sinónimo de entrega”, sumaron al reconocimiento por la medalla de plata.

Para la División Mayor del Fútbol colombiano también fue importante lo hecho por las vigentes campeonas de Colombia.

“¡𝐒𝐮𝐛𝐜𝐚𝐦𝐩𝐞𝐨𝐧𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞! 𝐅𝐞𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐦𝐨𝐬 al @CaliFemenino por su destacada participación en esta @LibertadoresFEM", les reconocieron a las caleñas.

“Nos llena de 𝐨𝐫𝐠𝐮𝐥𝐥𝐨 y 𝐚𝐥𝐞𝐠𝐫𝐢́𝐚 acompañarlas en su proceso", completaron diciendo en la publicación.

Hexacampeonato de Corinthians

Corinthians de Brasil se consagró este sábado campeón de la Copa Libertadores 2025 femenina al vencer al colombiano Deportivo Cali por 5-3 en los penales, tras el empate sin goles en la final disputada en el estadio Florencio Sola, en Banfield, en el sur de Buenos Aires).

En la definición por penales, el equipo paulista acertó sus cinco envíos al arco, el último convertido por Jhonson, y por el lado de Cali, Kelly Ibargüen estrelló su tiro en el larguero.

El Timão, ya convertido en el club más ganador de la Libertadores femenina, consigue la corona continental por sexta vez, luego de sus triunfos en 2017, 2019, 2021, 2023 y 2024, además de ser el primer tricampeón.

Para Brasil es la decimocuarta conquista en 17 realizaciones, y además de Corinthians también han sido campeones Sao José (3), Santos (2), Ferroviária (2) y Palmeiras.

Previamente se disputó el cotejo por el tercer puesto, en el que Ferroviária se impuso por 1-0 a Colo Colo de Chile con gol de Kati al primer minuto de juego.