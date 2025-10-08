Con este gol, Corinthians eliminó a Santa Fe de la Copa Libertadores Femenina: fin del sueño rojo

Independiente Santa Fe quedó eliminado este miércoles, 8 de octubre, de la Copa Libertadores Femenina que tiene desarrollo en Argentina. Las leonas cayeron ante Corinthians por la tercera fecha del grupo A en el torneo.

Santa Fe quedó en el tercer lugar de su grupo con apenas tres puntos, producto de un triunfo en el debut y dos derrotas posteriores. Corinthians e Independiente del Valle fueron los equipos clasificados a la siguiente ronda, mientras que Always Ready aparece último sin ninguna unidad.

El Gol de Gabi Zanotti con Corinthians que eliminó a Santa Fe

Santa Fe quería la hazaña contra una de las favoritas del torneo. En el estadio Florencio Sola de Banfield, el elenco brasileño y el cuadro colombiano se vieron cara a cara. Los tres puntos eran indispensables para las leonas, que venían de perder con Independiente del Valle.

Pero Gabi Zanotti, delantera y número 10 de Corinthians, le dañó los planes a las rojas. Sobre los 12′, anotó un gol de cabeza, tras un tiro de esquina, y fue el tanto del partido que le dio el triunfo a las vigentes campeonas.

🏢⚽ Gabi Zanotti abre o placar para As Brabas



CONMEBOL #LibertadoresFEMEnVIVO | #LaGloriaEsDeEllas pic.twitter.com/KRWdAzPIuC — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 8, 2025

“Estamos muy felices por la clasificación, pero fue difícil, la Libertadores es un campeonato muy traicionero. Vamos a trabajar para tratar de hacerlo mejor en los cuartos”, expresó Mariza, una de las figuras del conjunto paulista.

Corinthians venció a Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina. | Foto: X - Copa Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) - API

Santa Fe se despide de la Copa Libertadores Femenina y es otro duro golpe en tan solo 17 días. El pasado 21 de septiembre, las leonas perdieron la final de Liga BetPlay ante Deportivo Cali.

De hecho, el cuadro azucarero es la última cuota colombiana que sigue con vida en la Copa Libertadores Femenina 2025. Las verdiblancas lideran su grupo (D) tras dos partidos traducidos en un triunfo y un empate. Les queda un juego ante Universidad de Chile, u el triunfo las coloca en cuartos de final.

Más de la Copa Libertadores Femenina: Independiente del Valle goleó a Always Ready

De su lado, las Dragonas ecuatorianas de Independiente del Valle, que ya habían dado un gran paso al superar a Santa Fe, fueron contundentes ante un débil Always Ready, que perdió sus tres encuentros, esta vez con un 5-0 holgado, resuelto en la primera mitad.

Ingrid Vidal (23′), Ambar Torres (24′, 45+1 y 68′, de penal) y Kerlly Corozo (35′) convirtieron los tantos para la victoria de Independiente del Valle y siguen con el sueño de la gloria continental.