Santa Fe frena en seco al Deportivo Cali: así fue la final de ida en la Liga Femenina BetPlay 2025

Bogotá sirvió de escenario para el primer juego de la final, y con ventaja se va Santa Fe de cara a la vuelta ante Deportivo Cali.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

15 de septiembre de 2025, 12:06 a. m.
Santa Fe vs. Cali por la final de ida en la Liga Femenina BetPlay 2025.
Santa Fe vs. Cali por la final de ida en la Liga Femenina BetPlay 2025. | Foto: Prensa Santa Fe.

Este domingo, 14 de septiembre, fue una tarde-noche de fútbol, en El Campín de Bogotá, a cargo de Independiente Santa Fe. El expreso rojo vio rodar la pelota a las 2:00 p.m., donde su equipo masculino venció 2-0 a Unión Magdalena, y a partir de las 5:00 p.m. sus leonas jugaron la final de ida en la Liga Femenina BetPlay 2025 ante Deportivo Cali.

Las jugadoras rojas dieron el primer golpe: vencieron al Cali, con gol de Luisa Valbuena, sobre los 48′ del segundo tiempo. El júbilo santafereño bajó de las gradas, en el coloso de la 57, con una hinchada que quiere volver a gritar campeón.

El tanto del triunfo fue una vistosa jugada colectiva cardenal, con Mariana Zamorano recibiendo un pase filtrado, metiéndose al área y enviando un centro rastrero que Valbuena remató de forma destacada.

Datos generales de la final de ida en la Liga Femenina BetPlay 2025

  • Marcador final: Independiente Santa Fe 1 - 0 Deportivo Cali
  • Fecha: 14 de septiembre de 2025 (final ida Liga Femenina BetPlay)
  • Estadio: Nemesio Camacho El Campín de Bogotá
  • Alineaciones titulares:

Independiente Santa Fe: Yessica Velásquez, Andrea Pérez, Cristina Motta, Viviana Acosta, Katherine Valbuena, Tahicelis Marcano, Camila Reyes, Karen Hernández, Daniela Garavito, Heidy Mosquera, Mariana Zamorano. DT: Omar Ramírez.

Deportivo Cali: Luis Agudelo, Kelly Ibargüen, Kelly Caicedo, Jessica Bermeo, Angie Salazar, Loren Sánchez, Natalia Hernández, Paola García, Melanin Aponzá, Michelle Vásquez, Lorena Cobos. DT: Jhon Alber Ortíz.

En desarrollo...

