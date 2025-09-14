Deportes

Santa Fe frena en seco al Deportivo Cali: así fue la final de ida en la Liga Femenina BetPlay 2025

Bogotá sirvió de escenario para el primer juego de la final, y con ventaja se va Santa Fe de cara a la vuelta ante Deportivo Cali.

15 de septiembre de 2025, 12:06 a. m.