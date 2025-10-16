Víctor Hugo Aristizábal estalla en defensa de su hijo Emilio: dardo tras eliminación del Mundial Sub-20

No paran las reacciones a la eliminación de Selección Colombia del Mundial Sub-20 de Chile 2025. Este jueves, 16 de octubre, horas después de que el combinado tricolor cayera ante Argentina en semifinales, llegó el turno de Víctor Hugo Aristizábal.

El exjugador, hoy panelista y recordado por su paso en Selección Colombia y Atlético Nacional, salió a defender a su hijo, Emilio Aristizábal, quien fue titular con el combinado nacional ante Argentina y se volvió tendencia tras no concretar un mano a mano contra la albiceleste.

A los 51′ de partido, Emilio tenía el balón y corrió frontal a la portería que defendía el portero argentino, Santino Barbi. Sin embargo, Aristizábal no se decidió en rematar, y un defensa albiceleste llegó a cerrarlo para apagar la jugada peligrosa y enviar el balón al tiro de esquina.

¡El oso del torneo! Emilio Aristizábal iba solo frente al portero y se tarda una eternidad en definir#NuestroMundialSub20 pic.twitter.com/sVm3AXlRsJ — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 16, 2025

“La ignorancia es muy atrevida” - Víctor Hugo Aristizábal

Las críticas sobre Emilio no han parado, y más porque en ese momento el partido aún iba 0-0, es decir, de haber encajado el balón, podría haber puesto en ventaja a la Selección Colombia. Ante tantos comentarios críticos, Víctor Hugo defendió a su hijo por medio de su cuenta de Instagram.

Víctor Hugo posteó el video del fallo de Emilio Aristizábal y escribió: “Viendo algunos expertos del gol, opinando sobre esta jugada y diciendo que se comió el gol... Definitivamente la ignorancia es muy atrevida”.

La crítica de Víctor Hugo Aristizábal ante los comentarios que ha recibido su hijo, Emilio, tras el Colombia vs. Argentina por el Mundial Sub-20. | Foto: Instagram - @aristigol09

Luego, posteó esa misma publicación en sus historias de Instagram y añadió: “Los grandes goleadores opinan y dicen que se lo comió”, acompañado con emojis de risa y uno tapándose la cara.

Historia de Víctor Hugo Aristizábal, en su cuenta de Instagram, en defensa de su hijo Emilio. | Foto: Instagram - @aristigol09

“Muy triste porque acá no podemos hablar de la posesión, de que tuvimos control del partido. Lo que pasó pasó, perdemos ese sueño que teníamos de pelear el titulo, lo merecíamos; pero bueno, toca pasar pagina y afrontar. Toca tratar de ganar el partido contra Francia”, le dijo Emilio Aristizábal a la FCF Media tras el partido contra Argentina.

Colombia ahora piensa en Francia

La gran final del Mundial Sub-20 será entre Argentina y Marruecos, el domingo 19 de octubre, a partir de las 6:00 p.m. (hora colombiana). Sin embargo, a Colombia le queda un partido en el torneo y será un día antes del duelo definitivo entre sudamericanos y africanos.