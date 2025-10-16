Suscribirse

Deportes

Víctor Hugo Aristizábal estalla en defensa de su hijo Emilio: dardo tras eliminación del Mundial Sub-20

Las palabras del histórico jugador de la Selección Colombia, en defensa de su hijo Emilio, no se hicieron esperar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

17 de octubre de 2025, 3:22 a. m.
La defensa de Víctor Hugo Aristizábal sobre su hijo, Emilio Aristizábal, tras críticas por jugada en el Mundial Sub-20.
La defensa de Víctor Hugo Aristizábal sobre su hijo, Emilio Aristizábal, tras críticas por jugada en el Mundial Sub-20. | Foto: Izq: Transmisión TUDN MEX / Der: X - @aristigol09

No paran las reacciones a la eliminación de Selección Colombia del Mundial Sub-20 de Chile 2025. Este jueves, 16 de octubre, horas después de que el combinado tricolor cayera ante Argentina en semifinales, llegó el turno de Víctor Hugo Aristizábal.

El exjugador, hoy panelista y recordado por su paso en Selección Colombia y Atlético Nacional, salió a defender a su hijo, Emilio Aristizábal, quien fue titular con el combinado nacional ante Argentina y se volvió tendencia tras no concretar un mano a mano contra la albiceleste.

A los 51′ de partido, Emilio tenía el balón y corrió frontal a la portería que defendía el portero argentino, Santino Barbi. Sin embargo, Aristizábal no se decidió en rematar, y un defensa albiceleste llegó a cerrarlo para apagar la jugada peligrosa y enviar el balón al tiro de esquina.

“La ignorancia es muy atrevida” - Víctor Hugo Aristizábal

Las críticas sobre Emilio no han parado, y más porque en ese momento el partido aún iba 0-0, es decir, de haber encajado el balón, podría haber puesto en ventaja a la Selección Colombia. Ante tantos comentarios críticos, Víctor Hugo defendió a su hijo por medio de su cuenta de Instagram.

Víctor Hugo posteó el video del fallo de Emilio Aristizábal y escribió: “Viendo algunos expertos del gol, opinando sobre esta jugada y diciendo que se comió el gol... Definitivamente la ignorancia es muy atrevida”.

La crítica de Víctor Hugo Aristizábal ante los comentarios que ha recibido su hijo, Emilio, tras el Colombia vs. Argentina por el Mundial Sub-20.
La crítica de Víctor Hugo Aristizábal ante los comentarios que ha recibido su hijo, Emilio, tras el Colombia vs. Argentina por el Mundial Sub-20. | Foto: Instagram - @aristigol09

Luego, posteó esa misma publicación en sus historias de Instagram y añadió: “Los grandes goleadores opinan y dicen que se lo comió”, acompañado con emojis de risa y uno tapándose la cara.

Historia de Víctor Hugo Aristizábal, en su cuenta de Instagram, en defensa de su hijo Emilio.
Historia de Víctor Hugo Aristizábal, en su cuenta de Instagram, en defensa de su hijo Emilio. | Foto: Instagram - @aristigol09
Contexto: Jugadores de Argentina se la cobran a Colombia: esto dijeron por sacarlos del Mundial Sub-20

“Muy triste porque acá no podemos hablar de la posesión, de que tuvimos control del partido. Lo que pasó pasó, perdemos ese sueño que teníamos de pelear el titulo, lo merecíamos; pero bueno, toca pasar pagina y afrontar. Toca tratar de ganar el partido contra Francia”, le dijo Emilio Aristizábal a la FCF Media tras el partido contra Argentina.

Colombia ahora piensa en Francia

La gran final del Mundial Sub-20 será entre Argentina y Marruecos, el domingo 19 de octubre, a partir de las 6:00 p.m. (hora colombiana). Sin embargo, a Colombia le queda un partido en el torneo y será un día antes del duelo definitivo entre sudamericanos y africanos.

Colombia se verá cara a cara con Francia, el sábado 18 de octubre, a partir de las 2:00 p.m. (hora colombiana) en duelo directo por el tercer puesto del Mundial Sub-20.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Dos movimientos de último minuto en la NBA: a menos de una semana de iniciar la temporada

2. ¿Barcelona va por un titular de Selección Colombia? Versión internacional causa revuelo

3. Crisis en Washington: grandes medios rompen con el Pentágono por censura informativa

4. Gustavo Petro dice que su imagen positiva aumenta y la relaciona con sus alocuciones: “Tengo un don seductor de comunicación”

5. Fórmula 1: hora y canal para ver en vivo el GP de Estados Unidos; alerta por calor activa protocolo especial de la FIA

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección Colombia sub 20Víctor Hugo AristizabalEmilio Aristizabal

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.