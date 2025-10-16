Jugadores de Argentina se la cobran a Colombia: esto dijeron por sacarlos del Mundial Sub-20

Una vez más, la camiseta de Argentina se convirtió en la gran pesadilla para una Selección Colombia.

En esta oportunidad la categoría Sub-20 no logró hacerle frente a su rival, y acabó eliminada del Mundial de la categoría por 1-0.

Fue un juego que tuvo un dominador por tiempo; en el primer tiempo fue Colombia con oportunidades claras de irse adelante. Para la segunda mitad quien lo hizo mejor y fue efectivo fue Argentina.

Reacción de Óscar Perea tras la lesión de Joel Canchimbo en Argentina vs. Colombia | Foto: Getty Images

Un gol al minuto 79 del partido terminó por ser lapidario para las aspiraciones colombianas, que también sufrieron una expulsión en el remate del juego disputado en Santiago de Chile.

Con todo el derecho de celebrar por su triunfo, los jugadores argentinos festejaron en su camerino y cargaron contra la Tricolor.

Videos mostraron una burla con la canción que fue creada por el artista urbano, Ryan Castro, y que se volvió en himno durante la pasada Copa América.

No solo así le cobraron a Colombia

Para el seleccionado cafetero, el partido se empezó a jugar mucho antes del pitazo del juez central en el estadio Nacional.

Desde la previa, tanto el entrenador, César Torres, como uno que otro jugador dijeron cosas para calentar el compromiso ante Argentina.

Miguel Landázuri, quien hace parte del plantel colombiano, dijo: “La mitad del mundo está haciendo fuerza para que le ganemos a Argentina”.

Al corte de estas palabras no salió ninguno de los albicelestes.

A su vez, el técnico cafetero apuntó a las provocaciones que podrían sufrir en el campo de juego; de estas avisaba que debían cuidarse y tener ‘inteligencia emocional’.

De esos ‘ataques’ a los que supuestamente estaría expuesto Colombia, nada terminó por ocurrir.

Justamente por esas prevenciones erradas que tuvo su rival, fue que la prensa deportiva argentina preguntó a dos de los jugadores argentinos.

Gianluca Prestianni y Mateo Silvetti celebran el gol que le dio el paso a la final para Argentina. | Foto: FIFA via Getty Images

Gianluca Prestianni, compañero de Richard Ríos en Benfica, cobró a los nacionales por lo dicho ante los micrófonos de su país.

“Vimos que hasta el técnico de ellos habló que somos provocados, y al contrario”, apuntó.

Adicional a eso, cargó por las palabras de los colombianos en la previa: “Ninguno de nosotros sale a hablar antes del partido”.

“Decimos que el otro equipo es muy bueno, porque todos son muy buenos“, aclaró sobre falsos comentarios en su contra.

Otro que reparó sobre esto fue Mateo Silvetti, el cual refirió que lo que se hiciera para motivarse en contra del rival lo harían en la intimidad de su seleccionado.

“Nosotros nos divertimos puertas adentro. Hace parte del folklore y sirve para seguir ganando”, aseveró.

Diego Placente, entrenador de los albicelestes, ponderó lo de Colombia tanto en el Mundial, como en el Sudamericano de principios del 2025.

Colombia no pudo con Argentina y salió eliminada del Mundial Sub-20. | Foto: FIFA via Getty Images

“Dificilísimo, los dos partidos del Sudamericano habían sido iguales que desnivelamos solo a veces por individualidades y hoy (15 de octubre) la verdad es que el primer tiempo nos costó un montón”, firmó tras verse superados.