Iván Mejía no aguantó y dio palo a la Selección Colombia por caída en el Mundial Sub-20

Un nuevo día que empieza con el sinsabor de una eliminación o derrota de una Selección Colombia.

Esta vez el conjunto nacional que no pudo dar una alegría al país fue la categoría masculina Sub-20, la cual perdió en la noche del miércoles ante Argentina por 1-0.

Fue una semifinal que pudo haberse inclinado en favor de la Tricolor, pero que terminó con los rivales como ganadores por su efectividad frente al arco de Jordan García.

Argentina consuela a Colombia tras vencer en la semifinal del Mundial Sub-20. | Foto: Getty Images

Hace un par de semanas el entrenador, César Torres, había manifestado que deseaban acabar con el discurso de “gracias guerreros” por las derrotas en instancias finales.

Esto no pudo ser así, y por ello hubo recriminaciones de parte la prensa deportiva nacional. Uno que se mantiene en silencio, pero sale en este tipo de escenarios, es Iván Mejía.

A través de su cuenta de X, el comunicador dio palo al elenco cafetero: “El ‘sí se puede’ y el ‘gracias guerreros’ hacen parte del lenguaje perdedor que acompaña al fútbol colombiano”.

Su balance del juego fue práctico y directo: “Nada, lo tuvieron y no lo hicieron, se descuidaron y les anotaron”.

Adicional terminó por criticar errores puntuales que se produjeron en los 90 minutos: “No hubo reacción en el banco y la irresponsable expulsión mataron la chance”.

Torres se lamentó a más no poder

Después de ese nuevo fracaso de parte de la Selección Colombia, solo el entrenador a cargo dio la cara a los medios de comunicación.

A los medios que acompañaron el proceso y lo seguirán haciendo por unos días más en Chile, este les expresó la tristeza absoluta que les representó la eliminación.

“Queríamos ganar, este país merece ganar, estos chicos merecían ganar, pero esto no es de merecimiento, es de hacerlo”, aceptó.

La reacción viral de César Torres luego de que Colombia cayera eliminada ante Argentina en el Mundial Sub-20. | Foto: AFP

“No podemos hacernos expulsar, cometiendo este tipo de cosas, no justifico la expulsión, estuvimos muy cerca”, agregó y así asumió la responsabilidad.

Para el líder del proceso desde el banquillo, la derrota se dio por errores puntuales que se tuvo y ahora, solo resta pasar la página e ir en busca de la medalla de bronce.

“Yo sí siento que nos faltó, que fracasamos, queríamos llevarle un título a Colombia y ahora buscaremos ese tercer lugar para terminar en el podio”, completó Torres.

Duelo ante Francia

Si bien la Tricolor ya no jugará la gran final por el título, aún estará en competencia en Chile para hacerse con el tercer lugar.

Ese duelo por el tercer cajón se dará ante la Selección de Francia, quien también recibió un mazazo al ser derrotada a manos de Marruecos, la gran sorpresa del certamen.