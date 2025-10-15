Deportes
César Torres se quebró por la eliminación de Colombia ante Argentina: su reacción quedó en video
El entrenador de la Selección Colombia Sub-20 afirmó que fue un fracaso de La Tricolor y le habló al país por medio de la prensa.
En zona mixta, luego de que su equipo colombiano cayera ante Argentina (1-0) por la semifinal del Mundial Sub-20, el técnico tricolor, César Torres, fue honesto y dijo que había sido un fracaso. Además, se quebró y no ocultó el llanto.
“Nos vamos a extrañar muchísimo (...)”, en ese momento, César tuvo que voltear su rostro porque las lágrimas le ganaron; respiró, se reincorporó y siguió: “Nos vamos a extrañar mucho porque lo dan todo, no tengo nada que cuestionarle, yo sí siento que faltó, fracasamos, queríamos llevar un título a Colombia, pero bueno, ya, buscar llevar ese tercer lugar que es digno, y la vida, ojalá, los bendiga”.
A lo largo del torneo en Chile, Torres siempre fue claro: el objetivo de la Selección Colombia era ser campeones. De hecho, estuvieron muy cerca de ser el primer plantel masculino en la historia de la Federación Colombiana de Fútbol, en asistir a una final de una Copa Mundial de la Fifa.
El cuadro cafetero ahora debe pasar página. Argentina se verá en la final del Mundial Sub-20 con Marruecos, mientras que Colombia hará frente a Francia en la lucha por el tercer puesto.
“Dejo 21 chicos, excelentes seres humanos, respetuosos, que ya saben lo que es jugar con la camiseta de la Selección, competir para ganar, después se van llenos de valores, principios y llenos de amor, nos vamos a extrañar muchísimo porque lo dan todo, no tengo nada que cuestionarles”, recogió As Colombia sobre más palabras de Torres al respecto.
Se trató de un partido complejo para Colombia. Los cafeteros tuvieron varias chances para irse al frente en el marcador, pero fallaron. Dos claras de Emilio Aristizábal, además de unos remates de media distancia y falta de definición, condenaron aún más al elenco nacional.
Pero dos hechos puntuales marcaron el rumbo del partido en momentos distintos. Cuando corría el primer tiempo, Joel Canchimbo salió lesionado en Colombia y dejó el terreno de juego entre lágrimas. Uno de los atacantes más importantes de La Tricolor se perdió gran parte del partido.
Ya para la segunda mitad, quien había entrado por Canchimbo, Jhon Rentería, salió expulsado y dejó al elenco colombiano con 10. La inferioridad numérica, cuando ya Argentina ganaba 1-0, fue clave.
“Estos chicos son extraordinarios, la verdad me duele que hayamos perdido hoy, pero esto no es de merecimiento, es de ganar y hoy nos llevamos una lección todos, esto nos tiene que hacer mucho más fuertes, mañana hay que volver a planificar y ponerle la cara al país, le queríamos dar un título, pero no pudimos, forzamos hasta el final y siento que somos dignos representantes del país”, sentenció Torres.