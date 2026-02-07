Iván Mejía opina sobre la llegada de James Rodríguez a Minnesota: explicó su preocupación en diálogo con SEMANA

El reconocido periodista deportivo, Iván Mejía Álvarez, regresa a los micrófonos tras varios años de retiro. Con su experiencia y cercanía al fútbol, comentará el desarrollo del Mundial 2026 junto al Tato Sanint.

Ambos llevarán a cabo la transmisión del Mundial 2026 por RTVC. El anuncio de su llegada a dicho medio se dio este viernes, 6 de febrero, de manera oficial. SEMANA hizo presencia en el lugar y tuvo la oportunidad de dialogar con Iván Mejía.

Fueron dos puntos los que le tocó Mejía a esta casa periodística: su percepción sobre la Selección Colombia, y la llegada de James Rodríguez al Minnesota United. Respecto a esto último, lo dejó claro: está preocupado por las lesiones del capitán de La Tricolor, y el frío que hace en ese sector de Estados Unidos.

James Rodríguez posando con la camiseta del Minnesota United de la MLS, su nuevo equipo. Foto: Prensa Minnesota United.

Iván Mejía: “Me preocupa lo de James Rodríguez”

Hace un par de años atrás, James Rodríguez lo dejó claro: no se quedó en Bayern Múnich por el frío que hacía en ese sector de Alemania. Pero Minnesota no se queda atrás, y es público por sus bajas temperaturas.

“Me preocupa lo de James. Me preocupa que se vaya a un sitio donde hay tanto frío, él es proclive a las lesiones. La gente pide que James juegue mañana, no, a James déjelo tranquilito un mes antes para que no se lesione, porque hay mucha posibilidad de que se lesione en ese frío y con esas condiciones”, le dijo Iván Mejía a SEMANA.

¿Qué piensa Iván Mejía, sobre la Selección Colombia, a cuatro meses del Mundial 2026?

“La Selección Colombia es un equipo ya sólido, conformado, que tiene unas característica técnicas y tácticas. Hay todavía dos o tres puestos que están todavía dudosos. Diría que, en este momento, le recito el 95% de la nómina”, arrancó afirmando el periodista deportivo.

Luego, añadió: “El equipo está más o menos claro, yo creo que nosotros tenemos que ganar los dos primeros partidos y jugarnos todo, el resto, a lo que vamos a hacer frente a la Selección de Portugal”.

Y, finalmente, habló del rival más duro del grupo: “Ganándole a Portugal, nosotros vamos a avanzar bastante. Perdiendo con Portugal, que es un resultado que se puede dar, nos toca Inglaterra o Croacia y ahí se puede complicar el tema. Le preguntaría a la gente: ¿Cuántos partidos va a jugar Colombia en el Mundial? Ahí está la clave”.

Iván Mejía habló de lo que se viene para la Selección Colombia en el Mundial 2026. Foto: RTVC

El camino de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Tal como lo mencionó el propio Iván Mejía, es incierto lo que pueda ocurrir con la Selección Colombia en el Mundial 2026 y saber hasta dónde va a llegar. Pero, primero, deberá encarar la fase de grupos de la competencia.

La Selección Colombia está ubicada en la zona K junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental 1. Ese último rival saldrá en marzo, entre Jamaica, Nueva Caledonia y El Congo.

¿Cuáles son los países del Repechaje Intercontinental 1 en el Mundial 2026? Así saldrá el último rival de Colombia

Expectativa total sobre La Tricolor que dirige Néstor Lorenzo, tomando en cuenta que lo más lejos que ha llegado una Selección Colombia masculina de mayores, en un Mundial, fue a cuartos de final en Brasil 2014, cayendo contra el anfitrión. ¿Superará lo hecho hasta ahora?