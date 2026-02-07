Deportes

Iván Mejía opina sobre la llegada de James Rodríguez a Minnesota: explicó su preocupación en diálogo con SEMANA

El frío, las lesiones y más: la opinión de Iván Mejía sobre la recién llegada de James Rodríguez al Minnesota United.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
7 de febrero de 2026, 11:35 a. m.
Iván Mejía opinó sobe la llegada de James Rodríguez al Minnesota United.
Iván Mejía opinó sobe la llegada de James Rodríguez al Minnesota United. Foto: Izq: prensa Minnesota United / Der: RTVC

El reconocido periodista deportivo, Iván Mejía Álvarez, regresa a los micrófonos tras varios años de retiro. Con su experiencia y cercanía al fútbol, comentará el desarrollo del Mundial 2026 junto al Tato Sanint.

Ambos llevarán a cabo la transmisión del Mundial 2026 por RTVC. El anuncio de su llegada a dicho medio se dio este viernes, 6 de febrero, de manera oficial. SEMANA hizo presencia en el lugar y tuvo la oportunidad de dialogar con Iván Mejía.

Fueron dos puntos los que le tocó Mejía a esta casa periodística: su percepción sobre la Selección Colombia, y la llegada de James Rodríguez al Minnesota United. Respecto a esto último, lo dejó claro: está preocupado por las lesiones del capitán de La Tricolor, y el frío que hace en ese sector de Estados Unidos.

James Rodríguez posando con la camiseta del Minnesota United de la MLS, su nuevo equipo.
James Rodríguez posando con la camiseta del Minnesota United de la MLS, su nuevo equipo. Foto: Prensa Minnesota United.

Iván Mejía: “Me preocupa lo de James Rodríguez”

Hace un par de años atrás, James Rodríguez lo dejó claro: no se quedó en Bayern Múnich por el frío que hacía en ese sector de Alemania. Pero Minnesota no se queda atrás, y es público por sus bajas temperaturas.

Deportes

60 años de historia en el Super Bowl: ¿Cómo surgió el nombre de la final de la NFL?

Deportes

Alejandro Restrepo habló de su futuro tras la derrota de Medellín contra Internacional de Bogotá: fue claro

Deportes

A James Rodríguez lo buscó un club colombiano antes de Minnesota: revelan desconocida oferta

Deportes

Néstor Lorenzo hizo inesperada declaración: confesó cuál es su sueño con la Selección Colombia en el Mundial 2026

Deportes

Dónde ver el Super Bowl LX 2026 en vivo: canales de televisión y plataformas de streaming para seguir la final de la NFL este domingo

Deportes

El costo de la fiebre mundialista. Esto le puede valer a un colombiano ir al Mundial 2026

Deportes

Sorpresa en la tabla de Liga BetPlay: batacazo de Inter Bogotá al Medellín mueve el liderato

Deportes

Iván Mejía confirma el medio donde transmitirá el Mundial 2026: reconocido narrador lo acompañará

Deportes

Iván Mejía vuelve a los micrófonos: comentará a la Selección Colombia e hizo anuncio de su dupla

Deportes

Iván Mejía no aguantó y dio palo a la Selección Colombia por caída en el Mundial Sub-20

“Me preocupa lo de James. Me preocupa que se vaya a un sitio donde hay tanto frío, él es proclive a las lesiones. La gente pide que James juegue mañana, no, a James déjelo tranquilito un mes antes para que no se lesione, porque hay mucha posibilidad de que se lesione en ese frío y con esas condiciones”, le dijo Iván Mejía a SEMANA.

¿Qué piensa Iván Mejía, sobre la Selección Colombia, a cuatro meses del Mundial 2026?

“La Selección Colombia es un equipo ya sólido, conformado, que tiene unas característica técnicas y tácticas. Hay todavía dos o tres puestos que están todavía dudosos. Diría que, en este momento, le recito el 95% de la nómina”, arrancó afirmando el periodista deportivo.

Luego, añadió: “El equipo está más o menos claro, yo creo que nosotros tenemos que ganar los dos primeros partidos y jugarnos todo, el resto, a lo que vamos a hacer frente a la Selección de Portugal”.

Y, finalmente, habló del rival más duro del grupo: “Ganándole a Portugal, nosotros vamos a avanzar bastante. Perdiendo con Portugal, que es un resultado que se puede dar, nos toca Inglaterra o Croacia y ahí se puede complicar el tema. Le preguntaría a la gente: ¿Cuántos partidos va a jugar Colombia en el Mundial? Ahí está la clave”.

Iván Mejía habló de lo que se viene para la Selección Colombia en el Mundial 2026.
Iván Mejía habló de lo que se viene para la Selección Colombia en el Mundial 2026. Foto: RTVC

El camino de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Tal como lo mencionó el propio Iván Mejía, es incierto lo que pueda ocurrir con la Selección Colombia en el Mundial 2026 y saber hasta dónde va a llegar. Pero, primero, deberá encarar la fase de grupos de la competencia.

La Selección Colombia está ubicada en la zona K junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental 1. Ese último rival saldrá en marzo, entre Jamaica, Nueva Caledonia y El Congo.

¿Cuáles son los países del Repechaje Intercontinental 1 en el Mundial 2026? Así saldrá el último rival de Colombia

Expectativa total sobre La Tricolor que dirige Néstor Lorenzo, tomando en cuenta que lo más lejos que ha llegado una Selección Colombia masculina de mayores, en un Mundial, fue a cuartos de final en Brasil 2014, cayendo contra el anfitrión. ¿Superará lo hecho hasta ahora?

Más de Deportes

x

60 años de historia en el Super Bowl: ¿Cómo surgió el nombre de la final de la NFL?

Alejandro Restrepo, entrenador del Deportivo Independiente Medellín.

Alejandro Restrepo habló de su futuro tras la derrota de Medellín contra Internacional de Bogotá: fue claro

James Rodríguez en uno de sus primeros eventos con Minnesota United.

A James Rodríguez lo buscó un club colombiano antes de Minnesota: revelan desconocida oferta

Néstor Lorenzo sigue frente a la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026

Néstor Lorenzo hizo inesperada declaración: confesó cuál es su sueño con la Selección Colombia en el Mundial 2026

Iván Mejía opinó sobe la llegada de James Rodríguez al Minnesota United.

Iván Mejía opina sobre la llegada de James Rodríguez a Minnesota: explicó su preocupación en diálogo con SEMANA

x

Dónde ver el Super Bowl LX 2026 en vivo: canales de televisión y plataformas de streaming para seguir la final de la NFL este domingo

El estadio BBVA en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, México.

El costo de la fiebre mundialista. Esto le puede valer a un colombiano ir al Mundial 2026

Medellín vs. Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay 2026-l.

Sorpresa en la tabla de Liga BetPlay: batacazo de Inter Bogotá al Medellín mueve el liderato

Colombia vs, Chile en el Sudamericano Femenino Sub-20.

Posiciones en el Sudamericano Femenino Sub-20: pálido debut de Colombia ante Chile

George Russell yendo a la zona de pesaje post sesión de clasificación.

Fórmula 1: George Russell desafía a una de las máximas figuras de la categoría: “Quiero enfrentarme a Max”

Noticias Destacadas