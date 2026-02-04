Deportes

Iván Mejía confirma el medio donde transmitirá el Mundial 2026: reconocido narrador lo acompañará

Las audiencias se llevan una grata sorpresa: escuchar a Iván Mejía en el Mundial 2026 será gratuito.

Redacción Deportes
4 de febrero de 2026, 9:32 p. m.
Iván Mejía amplió detalles de su regreso a los medios: con reconocido narrador y en importante medio colombiano
Iván Mejía amplió detalles de su regreso a los medios: con reconocido narrador y en importante medio colombiano Foto: Colprensa.

Horas después de revelar que iba a regresar a los comentarios de fútbol, el propio Iván Mejía contó junto a cuál narrador llevará a cabo las transmisiones en el Mundial 2026. Además, también contó el medio donde se emitirá su voz.

¿Por dónde comentará Iván Mejía el Mundial el Mundial 2026?

Por la Radio Nacional de Colombia, y lo confirmó en charla con El Tiempo. La voz de Iván Mejía podrá ser escuchada en las 53 frecuencias del medio referenciado.

Regresa Iván Mejía a las transmisiones de fútbol: Mundial 2026 con Selección Colombia incluida.
Regresa Iván Mejía a las transmisiones de fútbol: Mundial 2026 con Selección Colombia incluida. Foto: Colprensa.

¿Con cuál narrador trabajará Iván Mejía en las transmisiones del Mundial 2026?

Con Gustavo Tato Sanint. Es una dupla ya conocida y que generó recordación en las audiencias. Como ejemplo, resalta el trabajo que juntos llevaron a cabo, durante varios años, en Caracol Radio.

Iván Mejía volverá a comentar junto a la narración del Tato Sanint.
Iván Mejía volverá a comentar junto a la narración del Tato Sanint. Foto: Tomado del canal de YouTube 'Tato Sanint', video: 'IVAN MEJIA ALVAREZ A UN TOQUE CON EL TATO SANINT'.

Cronología del regreso de Iván Mejía a los micrófonos

De un no rotundo a ser noticia por su regreso. Iván Mejía se alejó de los micrófonos en 2020, acabando así con décadas consecutivas de trabajo dedicado al deporte, enfocado en el fútbol.

Cuando en medio de su retiro se lo preguntaban, él era escueto: no quería volver a los comentarios. Así se mantuvo durante un largo tiempo, o al menos hasta la mañana del domingo, 1 de febrero de este 2026.

Ese día, por medio de su cuenta de X, donde constantemente emite opiniones personales sobre distintos temas como política y fútbol, Iván Mejía escribió: “Saben, tengo ganas de comentar fútbol…”.

Por supuesto, los comentarios se hicieron virales por completo con muchos pidiendo su regreso. Luego, el 3 de febrero, lanzó: “¿Qué tal 20 partidos del Mundial, incluyendo los de la selección? ¿A quién invito a este último baile?“.

Y, finalmente, la cronología del anuncio oficial acaba este miércoles, cuando también escribió: “Ya tengo el compañero para transmitir partidos del Mundial, incluida la selección. Y también las frecuencias por donde lo haremos. Muy pronto el anuncio oficial. Gracias por la bienvenida”.}

Regresa una de las voces periodísticas deportivas más aclamadas en la radio colombiana. A cuestas tiene larga experiencia y será una Copa del Mundo más a la lista que ya ha trabajado. Iván Mejía vuelve a comentar fútbol, aunque en principio solo sean un par de semanas.

