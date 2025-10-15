Prensa argentina reacciona a la eliminación de Colombia en el Mundial Sub-20: sal a la herida

La Selección Colombia Sub-20 tenía una cita con la historia este miércoles, 15 de octubre de 2025, pero no obtuvo el resultado. Perdió 1-0 contra Argentina, por la semifinal del Mundial Sub-20, y se olvida de levantar el trofeo. Lo que le queda a La Tricolor es pelear por el tercer lugar ante Francia.

En contraste, Argentina está de fiesta. El cuadro albiceleste peleará ante Marruecos por el trofeo de la categoría, queriendo emular a la selección mayor, que es el vigente campeón del mundo desde que venció a Francia en Catar 2022.

La alegría en Argentina se refleja en lo que dice la prensa de ese país. Al final, allí, ven con emoción su triunfo, lo que se convierte en una sal a la herida de Colombia, que sigue sin conocer lo que es jugar una final de una Copa del Mundo Fifa (masculina).

El gol de Mateo Silvetti con el que Argentina venció a Colombia en la semifinal del Mundial Sub-20. | Foto: FIFA via Getty Images

Reacción de la prensa argentina tras el triunfo sobre Colombia en el Mundial Sub-20

“Vamos los pibes: Argentina le ganó a Colombia y está en la final del Mundial Sub 20″ - Olé

“¡Argentina es finalista del Mundial Sub 20! Con un gol de Mateo Silvetti, la Selección derrotó 1-0 a Colombia en un partido durísimo y volvió a la definición de la Copa del Mundo de la categoría 18 años después de su último título. La Albiceleste, que por ahora ganó todo lo que jugó, definirá el título el próximo domingo frente a Marruecos, que este mismo miércoles dejó en el camino a Francia".

“¡La Selección Argentina a la final del Mundial Sub 20! Venció a Colombia y enfrentará a Marruecos” - TyC Sports

“La Selección Argentina lo supo sufrir y pegó en el momento justo para vencer 1-0 a Colombia y meterse en la final del Mundial Sub 20 de Chile 2025, triunfo con gol de Mateo Silvetti y que contó con Santino Barbi como gran figura para evitar las numerosas chances del elenco Cafetero en el comienzo de la segunda etapa”.

“¡Argentina jugará la final del Mundial Sub 20!" - El Gráfico

“La Selección Argentina Sub-20 derrotó 1-0 a su par de Colombia en el Estadio Nacional de Santiago y jugará la final del Mundial de la categoría que se disputa en Chile frente a Marruecos”.

Alegría total en Argentina: van por el título de campeones mundiales sub-20, tratando de emular a los mayores. | Foto: FIFA via Getty Images

“El golazo con el sello de la Scaloneta para ganarle a Colombia y buscar la séptima estrella contra Marruecos” - Clarín