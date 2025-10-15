Suscribirse

Deportes

Prensa argentina reacciona a la eliminación de Colombia en el Mundial Sub-20: sal a la herida

En Argentina celebran el triunfo sobre Colombia, por la semifinal del Mundial Sub-20. Esto dice la prensa.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

16 de octubre de 2025, 1:40 a. m.
Argentina consuela a Colombia tras vencer en la semifinal del Mundial Sub-20.
Argentina consuela a Colombia tras vencer en la semifinal del Mundial Sub-20. | Foto: Getty Images

La Selección Colombia Sub-20 tenía una cita con la historia este miércoles, 15 de octubre de 2025, pero no obtuvo el resultado. Perdió 1-0 contra Argentina, por la semifinal del Mundial Sub-20, y se olvida de levantar el trofeo. Lo que le queda a La Tricolor es pelear por el tercer lugar ante Francia.

En contraste, Argentina está de fiesta. El cuadro albiceleste peleará ante Marruecos por el trofeo de la categoría, queriendo emular a la selección mayor, que es el vigente campeón del mundo desde que venció a Francia en Catar 2022.

La alegría en Argentina se refleja en lo que dice la prensa de ese país. Al final, allí, ven con emoción su triunfo, lo que se convierte en una sal a la herida de Colombia, que sigue sin conocer lo que es jugar una final de una Copa del Mundo Fifa (masculina).

El gol de Mateo Silvetti con el que Argentina venció a Colombia en la semifinal del Mundial Sub-20.
El gol de Mateo Silvetti con el que Argentina venció a Colombia en la semifinal del Mundial Sub-20. | Foto: FIFA via Getty Images

Reacción de la prensa argentina tras el triunfo sobre Colombia en el Mundial Sub-20

“Vamos los pibes: Argentina le ganó a Colombia y está en la final del Mundial Sub 20″ - Olé

“¡Argentina es finalista del Mundial Sub 20! Con un gol de Mateo Silvetti, la Selección derrotó 1-0 a Colombia en un partido durísimo y volvió a la definición de la Copa del Mundo de la categoría 18 años después de su último título. La Albiceleste, que por ahora ganó todo lo que jugó, definirá el título el próximo domingo frente a Marruecos, que este mismo miércoles dejó en el camino a Francia".

“¡La Selección Argentina a la final del Mundial Sub 20! Venció a Colombia y enfrentará a Marruecos” - TyC Sports

“La Selección Argentina lo supo sufrir y pegó en el momento justo para vencer 1-0 a Colombia y meterse en la final del Mundial Sub 20 de Chile 2025, triunfo con gol de Mateo Silvetti y que contó con Santino Barbi como gran figura para evitar las numerosas chances del elenco Cafetero en el comienzo de la segunda etapa”.

Contexto: Joel Canchimbo rompe en llanto por salir lesionado ante Argentina: video sacude el Mundial Sub-20

“¡Argentina jugará la final del Mundial Sub 20!" - El Gráfico

“La Selección Argentina Sub-20 derrotó 1-0 a su par de Colombia en el Estadio Nacional de Santiago y jugará la final del Mundial de la categoría que se disputa en Chile frente a Marruecos”.

Alegría total en Argentina: van por el título de campeones mundiales sub-20, tratando de emular a los mayores.
Alegría total en Argentina: van por el título de campeones mundiales sub-20, tratando de emular a los mayores. | Foto: FIFA via Getty Images

“El golazo con el sello de la Scaloneta para ganarle a Colombia y buscar la séptima estrella contra Marruecos” - Clarín

“La Selección Argentina es finalista del Mundial Sub 20 después de 18 años. De la mano de Diego Placente, los pibes le ganaron 1 a 0 a Colombia en el estadio Nacional de Santiago de Chile en un durísimo cruce en el que logró sacar la diferencia justificadamente en el segundo tiempo, otra vez con el ingreso clave de Mateo Silvetti, que coronó una notable jugada colectiva con el sello de la Scaloneta”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pereira atormenta a Millonarios y así queda la tabla de posiciones en Liga BetPlay

2. Festejo de Argentina Sub-20 causa indignación: grabaron burla contra la Selección Colombia

3. Canal y hora para ver a Los Ángeles Dodgers de Shohei Ohtani: se aproxima la Serie Mundial

4. Candidata a Miss Universe 2025 anunció su retiro del certamen de belleza tras fuerte noticia

5. Dimayor sanciona drásticamente a Morelos por el penal contra Boyacá Chicó: suspensión y esta es la multa

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección Colombia sub 20Selección Argentina Sub20Mundial Sub 20

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.