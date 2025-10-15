Deportes
Joel Canchimbo rompe en llanto por salir lesionado ante Argentina: video sacude el Mundial Sub-20
Al ser una de las figuras, Colombia sintió su ausencia a lo largo del primer tiempo.
Este miércoles 15 de octubre, en el juego de semifinal entre Colombia y Argentina, por el Mundial Sub-20 de Chile 2025, Joel Canchimbo dejó una imagen conmovedora. El atacante cafetero salió lesionado a los 37′ del primer tiempo, y le dio ingreso a Jhon Rentería.
Pero Canchimbo expresó sin tapujos la tristeza que le produjo tener que salir de la cancha. Lo retiraron en camilla, y mientras estaba acostado no paraba de llorar. Acto seguido, la transmisión oficial del evento enfocaba sus lágrimas en el banco de suplentes.
MALAS NOTICIAS PARA COLOMBIA: CANCHIMBO SE RETIRÓ DE LA CANCHA ENTRE LÁGRIMAS— DSPORTS (@DSports) October 15, 2025
En su lugar, ingresó Rentería.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/oemx9q3saB
🥺 Las lágrimas de Joel Canchimbo en el banco, tras ser sustituido por una lesión muscular.— Toque Sports (@ToqueSports) October 15, 2025
¡Animo, Canchi! 🙌🏽🇨🇴 pic.twitter.com/XQKGpkBeH1
No es para menos. Se trata de una semifinal histórica donde una Selección Colombia masculina, por primera vez, puede ingresar a la gran final de una Copa Mundial Fifa. Canchimbo se queda fuera, siendo una de las figuras, y se desconoce si estará disponible en caso de que el cuadro cafetero acceda al duelo definitivo ante Marruecos.
El combinado africano tuvo una destacada actuación contra Francia, en la primera semifinal de este mismo miércoles, y por penales acabó sacando a los europeos. Hay expectativa total por conocer la gran final de este torneo, mismo donde Colombia ha ratificado su buen Sudamericano Sub-20 donde brilló como uno de los grandes protagonistas por este lado del continente.
Lo cierto es que ya acabó el primer tiempo entre Colombia y Argentina. El marcador en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa (Chile) marca un 0-0 parcial y las emociones se aplazan para el complemento.
Datos del juego entre Colombia y Argentina
- Marcador parcial (45′): Colombia 0 - 0 Argentina
- Fecha: 15 de octubre de 2025 (semifinal Mundial Sub-20)
- Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos
- Alineaciones:
Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba, Julio César Soler; Ian Subiabre, Valentino Acuña, Milton Delgado, Gianluca Prestianni; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
Colombia: Jordan García; Julián Andrés Bazán Medina, Simón García Valero, Yéimar Mosquera, Juan David Arizala; Kéner González, Elkin José Rivero Almario, Joel Sebastián Romero Hurtado; Joel Canchimbo, Óscar Perea, Emilio Aristizábal. DT: Óscar Perea.
Prensa Argentina reaccionó al primer tiempo
“¡Final del primer tiempo! Argentina iguala 0-0 con Colombia en las semis” - Olé
“Después de un primer tiempo movido, con chances en ambos arcos, la Albiceleste y los Cafeteros no rompen el cero en Santiago”.
“¡Terminó el primer tiempo de la Semifinal!” - TNT Sports
“Con algunas emociones pero sin goles en el marcador, la Selección Argentina y Colombia se fueron al entretiempo”.