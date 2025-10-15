Suscribirse

Deportes

Joel Canchimbo rompe en llanto por salir lesionado ante Argentina: video sacude el Mundial Sub-20

Al ser una de las figuras, Colombia sintió su ausencia a lo largo del primer tiempo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

16 de octubre de 2025, 12:49 a. m.
Joel Canchimbo, lesionado en el Colombia vs. Argentina por el Mundial Sub-20 de Chile 2025.
Joel Canchimbo, lesionado en el Colombia vs. Argentina por el Mundial Sub-20 de Chile 2025. | Foto: Izq: Getty Images / Der: Transmisión DSports.

Este miércoles 15 de octubre, en el juego de semifinal entre Colombia y Argentina, por el Mundial Sub-20 de Chile 2025, Joel Canchimbo dejó una imagen conmovedora. El atacante cafetero salió lesionado a los 37′ del primer tiempo, y le dio ingreso a Jhon Rentería.

Pero Canchimbo expresó sin tapujos la tristeza que le produjo tener que salir de la cancha. Lo retiraron en camilla, y mientras estaba acostado no paraba de llorar. Acto seguido, la transmisión oficial del evento enfocaba sus lágrimas en el banco de suplentes.

No es para menos. Se trata de una semifinal histórica donde una Selección Colombia masculina, por primera vez, puede ingresar a la gran final de una Copa Mundial Fifa. Canchimbo se queda fuera, siendo una de las figuras, y se desconoce si estará disponible en caso de que el cuadro cafetero acceda al duelo definitivo ante Marruecos.

El combinado africano tuvo una destacada actuación contra Francia, en la primera semifinal de este mismo miércoles, y por penales acabó sacando a los europeos. Hay expectativa total por conocer la gran final de este torneo, mismo donde Colombia ha ratificado su buen Sudamericano Sub-20 donde brilló como uno de los grandes protagonistas por este lado del continente.

Lo cierto es que ya acabó el primer tiempo entre Colombia y Argentina. El marcador en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa (Chile) marca un 0-0 parcial y las emociones se aplazan para el complemento.

Colombia vs. Argentina por la semifinal del Mundial Sub-20 de Chile 2025.
Colombia vs. Argentina por la semifinal del Mundial Sub-20 de Chile 2025. | Foto: AFP

Datos del juego entre Colombia y Argentina

  • Marcador parcial (45′): Colombia 0 - 0 Argentina
  • Fecha: 15 de octubre de 2025 (semifinal Mundial Sub-20)
  • Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos
  • Alineaciones:

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba, Julio César Soler; Ian Subiabre, Valentino Acuña, Milton Delgado, Gianluca Prestianni; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Colombia: Jordan García; Julián Andrés Bazán Medina, Simón García Valero, Yéimar Mosquera, Juan David Arizala; Kéner González, Elkin José Rivero Almario, Joel Sebastián Romero Hurtado; Joel Canchimbo, Óscar Perea, Emilio Aristizábal. DT: Óscar Perea.

Contexto: Prensa argentina titula así por la semifinal del Mundial Sub-20 ante Colombia: ya reviró un colombiano

Prensa Argentina reaccionó al primer tiempo

“¡Final del primer tiempo! Argentina iguala 0-0 con Colombia en las semis” - Olé

“Después de un primer tiempo movido, con chances en ambos arcos, la Albiceleste y los Cafeteros no rompen el cero en Santiago”.

“¡Terminó el primer tiempo de la Semifinal!” - TNT Sports

“Con algunas emociones pero sin goles en el marcador, la Selección Argentina y Colombia se fueron al entretiempo”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ella es Valentina Castro, la colombiana que se lució en el desfile de Victoria’s Secret: Este es el video de su pasarela

2. Argentina apagó el sueño de la Selección Colombia: otro baño de agua fría en el Mundial Sub-20

3. Joel Canchimbo rompe en llanto por salir lesionado ante Argentina: video sacude el Mundial Sub-20

4. Karol G brilló en el ‘show’ de Victoria’s Secret; se convirtió en un ángel y enamoró a miles

5. Estos son los latinos que van por el Guante de Oro 2025: Colombia quedó fuera

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección Colombia sub 20Mundial Sub 20FIFAJoel Canchimbo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.