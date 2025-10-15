Prensa argentina titula así por la semifinal del Mundial Sub-20 ante Colombia: ya reviró un colombiano

En horas de la noche la Selección Colombia Sub-20 se estará midiendo a su similar de Argentina, en el marco de las semifinales del Mundial que se realiza en Chile.

Para ambas selecciones, estar tan cerca de poder disputar el juego por el título las llena de ilusión. Además, de que sería dejar en el camino a un rival con el que tienen ‘cuentas pendientes’.

Desde el pasado Sudamericano de la categoría que se jugó a principios del presente año, estas dos naciones dejaron un capítulo abierto.

Argentina vs. Colombia, el duelo de la semifinal del Mundial Sub-20 que se juega en Chile. | Foto: Getty Images

A su vez, lo sucedido con la categoría mayor durante la final de la Copa América también hace que, por lo menos en Colombia, se aspire a ganarle a Argentina.

De lado y lado se ha hablado en la previa del choque entre argentinos y colombianos. En la prensa también se palpita el partido, con los argentinos dejando recados en sus titulares.

Clarín, por ejemplo, fue uno de los medios que calificó como “semi caliente” el juego del Mundial Sub-20.

“Argentina vs. Colombia y una semi caliente en el Mundial Sub 20 por ¿otra final con Francia?: No debemos entrar en las provocaciones de ellos”, escribieron en la portada.

Adicional a eso, también repararon sobre la forma en que su rival se estaba tomando el juego frente a ellos.

“En el país cafetero se habla de ‘Cuenta pendiente’, ‘revancha’ y ‘batalla’ para el cruce en Santiago de Chile de este miércoles”, agregaron los mencionados.

TyC Sports fue algo menos escandaloso, pero igual dijo que era un partido que significaría el “todo o nada” para Argentina.

“Argentina, a todo o nada contra Colombia por un lugar en la final”, lanzaron.

Desde Colombia les responden

Así como los argentinos le dan picante a la semifinal, en Colombia no se quedan atrás.

Miguel Landázuri, quien hace parte del plantel colombiano en suelo austral dijo: “La mitad del mundo está haciendo fuerza para que le ganemos a Argentina”.

Desde Estados Unidos, un integrante de la selección mayor que jugó en la noche del martes el amistoso ante Canadá también lanzó un mensaje.

😳🔥 “LA MITAD DEL MUNDO VA A ESTAR HACIENDO FUERZA PARA QUE LE GANEMOS A ARGENTINA”.



Landázuri, jugador de Colombia Sub 20.



¿Opiniones? pic.twitter.com/CwEzD6KR1Y — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 15, 2025

"NOS SENTIMOS TOTALMENTE ORGULLOSOS" 🇨🇴



💬 El mensaje de Davinson Sánchez para la Selección Colombia de cara a la semifinal del #MundialSub20EnDSPORTS ante Argentina.



🎙️ @carlosevillamil pic.twitter.com/VGqk3JZ158 — DSPORTSCo (@DSportsCO) October 15, 2025

“Que puedan seguir compitiendo a este nivel. No conformarse nunca, nos sentimos orgullosos”, manifestó Dávinson Sánchez.

A su vez se sintió orgulloso por ver el crecimiento de todas las categorías de la Tricolor: “Hace rato las selecciones Colombia dejamos de ir a participar, están compitiendo”.

Sobre el análisis que podría hacer de la Albiceleste, a comparación del rival que se tuvo en cuartos de final, precisó: “Será un rival diferente de lo que será España y les deseo éxitos para llegar a una final de un Mundial”.

“Hay que ir paso a paso. Es una selección que compite para eso”, auguró a la Selección Colombia para un paso a la gran final.

Valga recordar que la transmisión del juego se llevará cabo desde las 6 p. m. (hora Colombia). A primer turno, Marruecos y Francia estarán definiendo el primer finalista de dicha Copa del Mundo.