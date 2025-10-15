Festejo de Argentina Sub-20 causa indignación: grabaron burla contra la Selección Colombia

El que gana es el que goza y Argentina cumplió a cabalidad esas palabras. Minutos después de derrotar a Colombia en la semifinal del Mundial Sub-20, los jugadores de la albiceleste se grabaron cantando en el camerino.

Lo que causó indignación es que se trataba de la canción ‘El ritmo que nos une’ de Ryan Castro, lanzada para la Copa América del año pasado.

En el video se ve al delantero Gianluca Prestianni grabando a sus compañeros y cantando el coro de la canción como burla para el rival al que vencieron por 1-0 en el Estadio Nacional de Santiago.

Esta no es la primera vez que Argentina celebra con indirectas para su adversario, pues lo mismo habían hecho en cuartos de final después de dejar en el camino a México.

Argentina llega a otra final

Dieciocho años después de su consagración en Canadá 2007, Argentina regresa a una final del Mundial Sub-20 y peleará por el título contra Marruecos, debutante en una final juvenil.

En un partido tenso y emocionante en el Estadio Nacional, la albiceleste se impuso con la anotación de Mateo Silvetti, a los 72 minutos.

“Sabíamos que no éramos favoritos, que Colombia se lo iba a llevar todo, pero nosotros nos propusimos ganar este partido y así llegamos al gol”, dijo el propio Prestianni, figura del partido y autor de la asistencia para el único tanto del compromiso.

Argentina es la selección más ganadora del Mundial Sub-20, con seis títulos y presente en 18 de las 24 ediciones. Ha disputado ocho finales, incluyendo el subcampeonato de 1983, y no conquista el torneo desde 2007, cuando un equipo liderado por Sergio “Kun” Agüero alcanzó la gloria en Canadá.

“Cuando tenés jugadores para jugar, normalmente jugás y sufrís cuando no la tenés. Tanto ante México y hoy también no tuvimos la pelota, supimos defender, supimos sufrir. Después tenemos jugadores para el acabe o para el segundo tiempo, y así poder cambiar el desarrollo”, afirmó Diego Placente, DT de la albiceleste.

Colombia se lamenta

La otra cara de la moneda es la de Colombia, que tuvo opciones de sobra y no pudo convertir en el arco de un imbatible Santino Barbi.

“Colombia en general compite, busca, tiene posibilidades muy claras, no definimos y enfrente hay un gran rival que tiene mucha calidad. Ellos definieron el partido. Nos vamos muy frustrados porque aquí no sirve otra cosa que títulos”, señaló el técnico colombiano César Torres.

Emilio Aristizábal, Joel Canchimbo, Juan David Arizala y varios más tuvieron opciones de marcar antes del gol de Silvetti.

Colombia buscó el empate, pero no encontró líneas claras de pase ante la sólida defensa argentina. Los albicelestes se mantuvieron firmes, defendieron la ventaja y supieron cerrar el partido con aplomo, asegurando la clasificación a su octava final en un Mundial Sub-20.