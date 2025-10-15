Suscribirse

Polémica total en Argentina vs. Colombia: video del patadón al tobillo que el árbitro perdonó

César Torres utilizó la tarjeta verde para pedir revisión, pero la entrada de Dylan Gorosito quedó solo en amarilla.

Sebastián Clavijo García

16 de octubre de 2025, 1:44 a. m.
Joao Pinheiro, árbitro central, armó controversia por la decisión de la tarjeta roja a Dylan Gorosito
Joao Pinheiro, árbitro central, armó controversia por la decisión de la tarjeta roja a Dylan Gorosito | Foto: Captura TUDN

Argentina venció a Colombia en el Estadio Nacional de Santiago y se clasificó a la final del Mundial Sub-20, gracias al gol convertido por Mateo Silvetti en el segundo tiempo.

La Tricolor no solo perdió a uno de sus titulares por lesión, sino que terminó con diez hombres por la expulsión de Jhon Rentería.

Justo después de esa tarjeta roja, el cuerpo técnico de Colombia pidió revisión por una entrada de Dylan Gorosito sobre Juan David Arizala. A pesar que el contacto era evidente, el arbitro João Pinheiro no consideró que fuera para tanto.

“Fue pie contra pie”, dijo Pinheiro a través de la megafonía del estadio y posteriormente dio continuidad al partido con la tarjeta amarilla que inicialmente le había enseñado a Gorosito.

Amarilla y nada más

Lo cierto es que Arizala estuvo varios minutos en el suelo reclamando la entrada de Gorosito y los reclamos del banquillo colombiano se escucharon a través de la transmisión oficial.

Los ánimos ya estaban caldeados dentro de la cancha por el gol de Silvetti y la reciente expulsión de Rentería, al que le sacaron la segunda amarilla por cortar un avance.

De hecho, justo después del contacto del defensor argentino, el volante Royner Benítez empujó a Gorosito y también se llevó su respectiva amonestación.

Contexto: Joel Canchimbo rompe en llanto por salir lesionado ante Argentina: video sacude el Mundial Sub-20

Esa revisión en el monitor fue la puntada final para que Colombia no volviera a responder. En los minutos finales llegaron al área argentina con más ganas que fútbol, pues todos los argumentos se habían ido al traste con la urgencia de lograr el empate.

Argentina ejecutó su plan a la perfección y se quedó con la victoria en las manos, clasificando a una nueva final del Mundial Sub-20.

La albiceleste va por su séptimo título en la historia de este certamen, mientras que Colombia tendrá que disputar el partido por el tercer puesto contra Francia.

Dicho compromiso está programado para el sábado a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia) y servirá como antesala de la final de Argentina vs. Marruecos.

SANTIAGO, CHILE - OCTOBER 15: Referee João Pedro Silva Pinheiro gestures during the FIFA U-20 World Cup Chile 2025 semi-final match between Argentina and Colombia at Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos on October 15, 2025 in Santiago, Chile. (Photo by Buda Mendes - FIFA/FIFA via Getty Images)
Joao Pinheiro, árbitro de la semifinal de Argentina vs. Colombia | Foto: FIFA via Getty Images

Consuelo para Néiser Villarreal

La Tricolor ya sabe lo que es terminar en el tercer puesto de un Mundial Sub-20, tal como lo hizo en el año 2003 bajo las órdenes de Reinaldo Rueda.

En esa oportunidad el rival fue justamente Argentina, al que vencieron 2-1 en los Emiratos Árabes Unidos.

Contexto: Listo el primer finalista del Mundial Sub-20: Marruecos vs. Francia se definió en penales

Dos décadas después, la Tricolor volverá a un séptimo partido del la Copa del Mundo juvenil, aunque no será el del título.

Lo único que motiva a la Selección Colombia es terminar de la mejor manera y ayudar a Néiser Villarreal a que termine como el goleador de la presente edición. Ahora mismo está empatado a cinco tantos junto al estadounidense Benja Cremaschi y el francés Lucas Michel.

