Polémica total en Argentina vs. Colombia: video del patadón al tobillo que el árbitro perdonó

Argentina venció a Colombia en el Estadio Nacional de Santiago y se clasificó a la final del Mundial Sub-20, gracias al gol convertido por Mateo Silvetti en el segundo tiempo.

La Tricolor no solo perdió a uno de sus titulares por lesión, sino que terminó con diez hombres por la expulsión de Jhon Rentería.

Justo después de esa tarjeta roja, el cuerpo técnico de Colombia pidió revisión por una entrada de Dylan Gorosito sobre Juan David Arizala. A pesar que el contacto era evidente, el arbitro João Pinheiro no consideró que fuera para tanto.

“Fue pie contra pie”, dijo Pinheiro a través de la megafonía del estadio y posteriormente dio continuidad al partido con la tarjeta amarilla que inicialmente le había enseñado a Gorosito.

¡Se desata la polémica! Entrada criminal de Gorosito y el árbitro no saca la roja#NuestroMundialSub20 pic.twitter.com/KOAgySZbM9 — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 16, 2025

Amarilla y nada más

Lo cierto es que Arizala estuvo varios minutos en el suelo reclamando la entrada de Gorosito y los reclamos del banquillo colombiano se escucharon a través de la transmisión oficial.

Los ánimos ya estaban caldeados dentro de la cancha por el gol de Silvetti y la reciente expulsión de Rentería, al que le sacaron la segunda amarilla por cortar un avance.

De hecho, justo después del contacto del defensor argentino, el volante Royner Benítez empujó a Gorosito y también se llevó su respectiva amonestación.

Esa revisión en el monitor fue la puntada final para que Colombia no volviera a responder. En los minutos finales llegaron al área argentina con más ganas que fútbol, pues todos los argumentos se habían ido al traste con la urgencia de lograr el empate.

Argentina ejecutó su plan a la perfección y se quedó con la victoria en las manos, clasificando a una nueva final del Mundial Sub-20.

La albiceleste va por su séptimo título en la historia de este certamen, mientras que Colombia tendrá que disputar el partido por el tercer puesto contra Francia.

Dicho compromiso está programado para el sábado a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia) y servirá como antesala de la final de Argentina vs. Marruecos.

Joao Pinheiro, árbitro de la semifinal de Argentina vs. Colombia | Foto: FIFA via Getty Images

Consuelo para Néiser Villarreal

La Tricolor ya sabe lo que es terminar en el tercer puesto de un Mundial Sub-20, tal como lo hizo en el año 2003 bajo las órdenes de Reinaldo Rueda.

En esa oportunidad el rival fue justamente Argentina, al que vencieron 2-1 en los Emiratos Árabes Unidos.

Dos décadas después, la Tricolor volverá a un séptimo partido del la Copa del Mundo juvenil, aunque no será el del título.