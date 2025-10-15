Carlos Antonio Vélez se desahogó: esto dijo sobre la derrota de Colombia en el Mundial Sub-20

Colombia volvió a caer ante su bestia negra. A pesar de tener opciones de sobra para marcar, la Tricolor sucumbió contra Argentina y quedó eliminada del Mundial Sub-20.

Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista colombiano, estuvo en la transmisión por el Canal RCN y minutos después dio su opinión en redes sociales.

“Otra vez nos quedamos en el… Otra vez aparece la frustración... Otra vez nos ahogamos llegando a la orilla y eso que este equipo había demostrado estar hecho de otro material“, escribió en su cuenta oficial de X.

Carlos Antonio considera que Argentina fue justo merecedor de la clasificación. “Nos ganaron bien”, apuntó en esa misma publicación.

En su análisis, los argentinos “manejaron la pizarra como se debía. El cambio de estructura y de funcionamiento para el segundo tiempo los elevó y no tuvimos soluciones”.

Los errores de Colombia

El tanto de Mateo Silvetti, a los 72 minutos, fue el punto de quiebre para la Selección Colombia. Después de eso los planes cambiaron y nunca volvieron a amenazar la puerta de Santino Barbi.

“Luego del gol volvimos a ser como todas las Selecciones Colombia, volvimos a la normalidad, alejándonos de lo que había sido el fuerte que era reaccionar a tiempo y bien ante la adversidad”, agregó Vélez.

Los últimos minutos fueron más luchados que jugados, algo beneficioso para Argentina.

Sumado a eso, Colombia contó con la mala fortuna de la ausencia de Néiser Villarreal y Jordan Barrera, la lesión de Joel Canchimbo en pleno partido y la expulsión de Jhon Rentería.

“Muchos errores juntos y en definitiva los ausentes nuestros hicieron más falta que los de Argentina. ¡Ganaron bien!“, insistió Carlos Antonio.

Otras opiniones

Las principales voces del periodismo deportivo hablaron sobre el resultado de la semifinal contra Argentina, un partido que se robó la atención de todo el país.

“La solvencia de Prestianni, figura, y el ingreso de Silvetti que anotó a los 72’ y tuvo tres más, liquidaron el partido. La ingenua expulsión de Rentería 79’, remató a Colombia que terminó intentando, con fuerza, pero sin claridad”, dijo César Augusto Londoño.

Juan Felipe Cadavid se refirió a la mentalidad de los jugadores colombianos, un año después de la derrota contra Argentina en la Copa América de mayores.

“El sábado leí que estos sí tenían mentalidad y hoy leo que ya no… Sencillo, ellos son mejores“, indicó el comentarista de Win Sports.

Eduardo Luis, que compartió transmisión con Carlos Antonio, señaló: “No es para acabar con el equipo, no es para acabar con los muchachos. Ahí hay talento, cualidades, pero sí queda uno muy amargado de no poder estar en una final”.