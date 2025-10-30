Ventilan reacción del camerino de Millonarios al fracaso en Liga: dura situación interna

Tras el pálido empate 0-0 frente a Once Caldas, el pasado miércoles 29 de octubre, Millonarios prácticamente fulminó sus opciones de clasificar a cuadrangulares. Solo un milagro mete al azul en las finales, por lo que ya se habla de fracaso.

Ahora bien, horas después de ese partido, este jueves 30 de octubre, se supo qué pasó en el camerino de Millonarios luego de la casi eliminación. Lo reveló el periodista Daniel Pérez, quien constantemente entrega información del elenco azul, en el espacio SinBoleta.

“Esto me lo contaron desde el vestuario. Viene más de parte de los jugadores y no del cuerpo técnico: el profe (Hernán Torres) estaba muy molesto ayer (29 de octubre), después del partido (contra Once Caldas). Obviamente él asume lo que dice, él sabía lo que iba a pasar, él sabía que era un tema complicado llegar a Millonarios y todo eso”, arrancó afirmando Pérez.

Y siguió: “Pero les dijo, entre otras cosas, que no se iba a poner a enseñarles nada, que él no está para eso, que hay cosas que ellos ya deberían saber (...) pregunté si el profe Torres estaba bravo, y me dijeron que estaba más triste que bravo”.

“Luego le pregunté a otro jugador, y me dijo: ‘no, no estaba ni triste ni bravo, estaba como desconcertado y decepcionado’”, sentenció el mencionado periodista.

Esto abre la ventana a las reacciones de los hinchas. Esa versión es fácilmente contrastable, pues apenas terminó el juego ante Once Caldas en Bogotá, los futbolistas de Millonarios se marcharon al vestuario cabizbajos y chiflados por sus hinchas. Incluso, Leonardo Castro lloró y tanto él como Mackalister Silva pidieron perdón a su afición presente en el coloso de la 57.

Mackalister Silva pidiendo perdón a los hinchas de Millonarios tras el pálido empate en Bogotá contra Once Caldas (Fecha 18 - Liga BetPlay 2025-ll). | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Hernán Torres llegó a Millonarios para apagar un incendio tras la salida de David González; sin embargo, las cosas no se le dieron y ya debería estar pensando en el 2026.

Eso sí, a los embajadores les quedan dos compromisos en el todos contra todos del 2025-ll. Por la fecha 19 se enfrentarán con Envigado de visita, y en la jornada 20 también ejercerá fuera de casa, esta vez ante Boyacá Chicó.

Son seis puntos de oro, pues mientras la matemática le de al equipo, podría clasificar a cuadrangulares. Depende de otros y eso complica el panorama, razón por la cual ya dan al equipo como eliminado, pero no es oficial.

El empate entre Millonarios y Once Caldas tampoco sirve del todo a los blancos: la eliminación de liga es casi una realidad. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona