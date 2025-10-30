Millonarios no pudo esquivar lo que era más que inminente. En la noche del pasado miércoles, 29 de octubre, se oficializó su eliminación de las finales de Liga BetPlay 2025-II.

Un semestre con muy malos resultados en 18 fechas, propiciaron que no llegase a las últimas dos jornadas con posibilidad alguna de entrar a los ocho.

Millonarios tendría caso de indisciplina a la interna con uno de sus porteros. | Foto: Colprensa

Ante Once Caldas, en El Campín, el elenco azul no pasó del frío empate a cero. Con 22 puntos sumados, de ganar los juegos que le restan, solo podría alcanzar la línea de los 28, insuficientes para clasificar.

La desazón de la afición se hizo real en el estadio capitalino. Algunos jugadores también mostraron su tristeza por una nueva decepción para su gente.

¿Hernán Torres seguirá al mando?

Una de las dudas más grandes que se generó en las últimas semanas estaba relacionada con la continuidad de Hernán Torres.

De quien llegase a mitad de semestre para lograr un milagro se dijo que no seguiría en 2026. Es más, que su reemplazo ya estaba encaminado y se trataría de Rafael Dudamel.

Ante la salida del venezolano de la disciplina del Deportivo Pereira por incumplimientos en los pagos, este rumor se reactivó previo al juego.

Hernán Torres, entrenador de Millonarios al término de 2025. | Foto: Colprensa

Justo por eso es que en rueda de prensa se le consultó a Torres sobre su decisión, o la que le hubiera comunicado la dirigencia acerca de su continuidad.

Este fue categórico al decir: “Lógico que quiero seguir y afrontar el reto”.

“Millonarios es un equipo grande y necesita estar en los primeros lugares. Tengo las mejores ganas de continuar”, reveló sobre su postura de cara al próximo año.

Como líder del proyecto azul, ya habló también de lo que será la conformación de una nómina más competitiva.

“Tengo entendido que los directivos están en la gestión de trabajar en el tema de los refuerzos”, anticipó sobre lo que se trabaja a la interna.

“Todos los equipos se refuerzan y Millonarios no será la excepción”, dijo, dando un cierto parte de tranquilidad a la afición que exige nombres de peso.

Da la cara por la eliminación

Más de un pecado cometió Millonarios para salir de la disputa de la Liga en el Torneo Finalización. En el último juego se repitieron varios errores y Torres puntualizó sobre ellos.

“Nos faltó contundencia y definición. Hemos tratado de hacer posesión y tenencia, de no jugar directo todo el tiempo, pero necesitamos convertir”, sentenció.

“El grupo ha mejorado mucho, es un grupo dispuesto, no tengo queja de ellos. Es de insistir, trabajar y no bajar los brazos”, comentó.

A pesar del poco tiempo de trabajo que tuvo, no ‘abrió el paraguas’. Torres se apersonó e hizo parte del fracaso de Millonarios.

“No me puedo disculpar porque soy el responsable, así lleve dos meses. Sabía que la situación era difícil y no me puedo excluir. Le dimos solidez defensiva al equipo y seguimos ajustando detalles”, añadió.