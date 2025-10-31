Suscribirse

Estalla polémica por penal dado a Atlético Nacional: Carlos Antonio Vélez no lo soportó y habló

Luis Matorel fue el árbitro central que determinó dicha acción dudosa en favor del cuadro de Medellín.

Redacción Deportes
31 de octubre de 2025, 2:35 p. m.
Luis Matorel determinó un polémico penal para Nacional ante Llaneros
Luis Matorel determinó un polémico penal para Nacional ante Llaneros

Atlético Nacional volvió a ganar en Liga BetPlay durante la noche del pasado jueves. En esta oportunidad, el superado por los verdes fue Llaneros, en Villavicencio.

Si bien el resultado para los visitantes fue amplio, el marcador se abrió tras una acción polémica a favor de los de Medellín.

Según lo considerado por el juez central, y apoyado por el VAR, un ligero toque en contra de Dairon Asprilla fue suficiente para decretar pena máxima.

YouTube video player

En ese momento, la reacción de los jugadores de Llaneros ante tal determinación fue de malestar, dado que no parece ser suficiente el contacto para decretar dicha decisión.

En las múltiples repeticiones desde varios ángulos quedan muchas dudas de la decisión que tomó el juez, Luis Matorel, en Villavicencio.

Luis Matorel, juez con larga trayectoria en el FPC
Luis Matorel, juez con larga trayectoria en el FPC

Esta no es la única polémica que ha salpicado a Nacional durante los últimos días. Fechas atrás, Alfredo Morelos aceptó haber engañado el juez del partido ante Boyacá Chicó.

También frente a Deportivo Pasto una situación similar se dio, lo que hizo que el entrenador rival lanzara una crítica en contra de los colegiados del FPC.

Carlos Antonio Vélez no aguantó

Por este nuevo suceso que benefició a los verdolagas, este viernes, 31 de octubre, salió Carlos Antonio Vélez a criticar la determinación del juez del partido.

Tomando como referencia la acción, con repeticiones de las cámaras de la transmisión oficial, este cuestionó: “¿Ustedes creen que esta jugada es penalti? ¿En serio? El partido estaba 0-0″.

“Entre Ortega y Matorel, ambos de Bolívar, patrocinados por Abraham González, íntimo de Imer Machado. Es que Matorel sigue apareciendo en todas partidas”, criticó de las designaciones que ha visto en Liga BetPlay.

A su vez, lamentó el proceder hacia el conjunto paisa: “¿Esto es penalti en serio? ¿De verdad? Bueno, por ahí comenzó la debacle de Llaneros y el triunfo de Nacional. Nacional no necesita de eso. No, no, no. No necesita de eso".

Contexto: Ídolo de Atlético Nacional se ofreció para asumir como nuevo técnico: “Estoy capacitado”

Por la línea de las críticas y los señalamientos, fue recio al hablar del mal momento que atraviesa el arbitraje de Colombia.

“No, no más. No más. Es que no hay devolución y no hay conversación. No hay interacción. Los árbitros no saben. No saben qué se está haciendo bien y que no. Que puede ser reparado y que no”, apuntó.

Siguiendo por esa misma línea, también Vélez cuestionó la elección de los jueces. Para este todo se está manejando por amiguismos y no por méritos.

Contexto: Dan puesto en FIFA a directivo del FPC acusado de supuestas amenazas a jugadores: “No puede suceder”

“Están los amigos. Ahí también hay club de amigos. Mire usted, repitieron siete. Se doblaron siete en la fecha pasada. Y si le ponemos la lente, los vamos a ver doblados a los amigos de los amigos. Ahí están. Nacional y Llaneros”, lanzó.

Como cierre de lo dicho por el partido en mención, acabó por concluir que ese cuestionado penal “le pudo haber costado a Llaneros la eliminación”.

Ante otra polémica que tiene a Nacional inmerso, se espera que en el transcurso del día salgan los audios del VAR con las explicaciones suficientes para saber por qué se determinó dicha jugada penal.

