En las últimas horas, la División Mayor del Fútbol Colombiano ha tenido que arreglárselas para organizar el calendario después de no poderse jugar Boyacá Chicó vs. América de Cali como estaba previsto.

Dicho juego en mención estaba programado para realizarse el pasado jueves, en Bogotá. Esto no pudo ser así, luego de la negativa del distrito a prestar sus servicios para dicho compromiso.

El argumento entregado fue que la capital tenía más de 35 eventos a lo largo del fin de semana en curso, y no había la capacidad para responder a un evento deportivo de estas características.

Boyacá Chicó vs. América estaba previsto que se enfrentaran en Bogotá | Foto: Colprensa

Así, pues, fue Dimayor y el FPC los que salieron afectados para la feliz realización de una de las últimas fechas en el 2025-II.

Ante esta situación, lo que decidió el ente del balompié colombiano fue aplazar las fecha de Liga, por las semifinales de Copa BetPlay.

A esta instancia están clasificados América, Atlético Nacional, Envigado e Independiente Medellín.

En las ciudades donde se llevarán a cabo los juegos no existe ningún inconveniente, y estos fueron programados para el domingo 2 y lunes festivo 3 de noviembre.

Así decidió Dimayor el cambio de calendario

Aplazar en su totalidad la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor II-2025.

Disputar las dos Semifinales Ida de la Copa BetPlay Dimayor 2025 el fin de semana del 1, 2 y 3 de noviembre.

Programar el partido aplazado entre Boyacá Chicó y América de Cali , válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay Dimayor II-2025, el día 6 de noviembre.

, válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay Dimayor II-2025, Disputar la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor II-2025 el fin de semana del 7, 8 y 9 de noviembre.

Disputar la fecha 20 de la Liga BetPlay Dimayor II-2025 entre los días 12 y 13 de noviembre.

Aunque la definición de los ocho finalistas llame de manera poderosa la atención, las semifinales de un torneo como Copa también son importantes.

Y lo son más cuando hay un clásico como América vs. Nacional en una de las llaves. Dicho juego es el más relevante por la historia que los clubes tienen entre sí.

Ese juego después de los cambios tenía que definir día y hora; esto ya fue confirmado. Será el próximo domingo, 2 de noviembre, desde las 6:30 p. m.

Como es habitual, la transmisión la llevará a cabo el canal Win Sports, dueño de los derechos totales del Fútbol Profesional Colombiano.

El otro partido de las semifinales entre Envigado y Medellín será jugado el lunes festivo, 3 de noviembre, desde las 4:00 p. m.

Dominio verde en el historial reciente

A lo largo de los últimos cinco juegos en los que se han enfrentado, quien ha salido mejor librado de los clásicos es Atlético Nacional.

Su ventaja se refleja en un balance 4/1 (cuatro victorias de Nacional, por un empate de América).

Final de Copa del 2024 fue jugada por Nacional y América. | Foto: Colprensa: Juan Augusto Cardona

Por Copa hay un expediente reciente que fue justamente la última final de dicho torneo durante finales del 2025.