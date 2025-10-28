Suscribirse

Chicó vs. América genera caos a la definición de los ocho en Liga BetPlay: Dimayor puso la cara

Bogotá se defendió en medio de la polémica. “Tenemos más de 35 eventos”, dijo el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero.

Redacción Deportes
28 de octubre de 2025, 6:49 p. m.
Boyacá Chicó vs. América estaba previsto que se enfrentaran en Bogotá
Se está presentando un muy complicado panorama para la definición de los ocho finalistas en la Liga BetPlay 2025-II.

Por la negativa de Bogotá para albergar el juego entre Boyacá Chicó y América de Cali en Bogotá, todo el calendario previsto por Dimayor tendría cambios fuertes.

De acuerdo con lo que estaba estipulado este jueves, 30 de octubre, el partido se debería llevar a cabo en el estadio El Campín.

Aunque eso era lo que estaba definido hasta este martes, en las últimas horas, por disposición de los organismos locales, se supo que estos no se podrían hacer cargo del juego.

De acuerdo con lo dicho por el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero: “Es un fin de semana muy exigente. Tenemos más de 35 eventos”.

“No era fácil albergar un partido así. Le pedimos a la Dimayor aplazarlo”, agregó el funcionario de la capital.

Al decidir esto lo que se busca es “quitar presión al fin de semana y se pueda hacer después cuando se tenga mayor disposición de la administración y Policía”.

Dimayor sale al paso

Ante dicha noticia, el ente rector del balompié nacional no se quedó en silencio. A través de un comunicado en su portal web mostró el malestar por dicha decisión.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite comunicar a la opinión pública que hemos sido notificados por parte de la Comisión Local de Seguridad de Bogotá, la negativa de realizar el partido programado en el Estadio El Campín entre Boyacá Chicó y América de Cali, válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025″, encabeza la misiva.

Tras esto se mostraron afectados desde todo punto de vista: “Resulta lamentable e inexplicable que, sin justificación válida la Comisión niegue la realización del partido, cuando incluso, se tenían los conceptos favorables de las distintas entidades para jugar este encuentro los días 28, 29 o 30 de octubre”.

Al parecer para Dimayor no solo se trata de un juego, sino del caos que se presentará ahora con el cierre del torneo en su fase regular.

“Ante esta notificación, la DIMAYOR se ve en la obligación de reprogramar el encuentro que afecta, no solo la programación de este partido, sino la programación completa de la Fecha 19, que no podrá empezar hasta que todos los equipos tengan la misma cantidad de juegos, respetando al máximo la integridad de la competencia por las instancias en la que se encuentra", denuncian.

“Desde DIMAYOR seguimos haciendo todos los esfuerzos por cumplir en la mayor medida posible el calendario de competición, sin embargo, este tipo de situaciones afectan gravemente el fixture de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025, y ponen en riesgo la culminación del campeonato en las fechas inicialmente planteadas”, completan sintiendo que no podrán tener un plan de acción para llevar a cabo todo como estaba previsto.

Por el momento, en la fecha 18 se jugarán dos partidos este martes, cuatro más el miércoles y otros dos el jueves, a la espera de lo que se decida con Boyacá Chicó vs. América de Cali.

AméricaAmérica de CaliLiga BetplayBoyacá Chicó

