Deportes

Tabla de posiciones Liga BetPlay tras el arranque de la fecha 18: histórico se bajó de la pelea

Este lunes se jugó el primer partido de la jornada, en busca de conocer los ocho clasificados a las finales del 2025-II.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

28 de octubre de 2025, 2:44 a. m.