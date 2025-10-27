Suscribirse

Deportes

Tabla de posiciones Liga BetPlay tras el arranque de la fecha 18: histórico se bajó de la pelea

Este lunes se jugó el primer partido de la jornada, en busca de conocer los ocho clasificados a las finales del 2025-II.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
28 de octubre de 2025, 2:44 a. m.
Deportivo Pereira en Liga BetPlay 2025-II
Deportivo Pereira en Liga BetPlay 2025-II | Foto: Colprensa

Cada día parece ser más complejo para el Deportivo Pereira, quien está sumido en una crisis institucional, y ahora, también a una deportiva.

Este lunes, el conjunto dirigido por Rafael Dudamel abrió la fecha 18, donde enfrentó a Deportivo Pasto, con los cuales perdió por 4-0, en el estadio Departamental Libertad.

Fue una derrota de las más dolorosas del último tiempo, pues puso fin a cualquier posibilidad de los matecañas de ir a las finales de la Liga 2025-II.

Pasto, que tampoco es que tuviera chances de entrar a los ocho, le arrebató tres puntos a los pereiranos en la tabla de posiciones.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La inflación golpea con fuerza a Estados Unidos: esta es la ciudad donde más se sienten sus efectos

2. Cortes de luz en Bogotá: los barrios que se verán afectados este martes 28 de octubre

3. Así encontraron, en Antioquia, a uno de los hackers más buscados en Sudamérica: el socio ya había sido capturado en Ecuador y Bolivia

4. Tabla de posiciones Liga BetPlay tras el arranque de la fecha 18: histórico se bajó de la pelea

5. Radican queja contra funcionarios del Gobierno por presunta participación en política para la consulta del Pacto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Tabla de posicionesLiga BetplayDeportivo PastoDeportivo Pereira

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.