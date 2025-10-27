Deportes
Tabla de posiciones Liga BetPlay tras el arranque de la fecha 18: histórico se bajó de la pelea
Este lunes se jugó el primer partido de la jornada, en busca de conocer los ocho clasificados a las finales del 2025-II.
Cada día parece ser más complejo para el Deportivo Pereira, quien está sumido en una crisis institucional, y ahora, también a una deportiva.
Este lunes, el conjunto dirigido por Rafael Dudamel abrió la fecha 18, donde enfrentó a Deportivo Pasto, con los cuales perdió por 4-0, en el estadio Departamental Libertad.
Fue una derrota de las más dolorosas del último tiempo, pues puso fin a cualquier posibilidad de los matecañas de ir a las finales de la Liga 2025-II.
Pasto, que tampoco es que tuviera chances de entrar a los ocho, le arrebató tres puntos a los pereiranos en la tabla de posiciones.
En desarrollo...