Comfama se crece en Antioquia. Estos serán sus nuevos servicios y sedes

Detrás de experiencias sencillas pero fundamentales, como una consulta médica cerca de casa, la oportunidad de conseguir empleo o un subsidio de vivienda, existe una red de servicios que busca responder a las necesidades de las personas a lo largo de su vida. En Antioquia, Comfama ha ampliado esa red durante la última década y hoy llega a siete de cada diez habitantes del departamento: 4,7 millones de personas acceden a oportunidades en salud, educación, vivienda, recreación, empleo, servicios financieros, desarrollo empresarial y cultura.

Esta expansión se refleja en las cifras. Entre 2015 y 2025, las atenciones de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia pasaron de 5,9 a 11,4 millones al año, los centros de salud crecieron de 14 a 52 y la presencia por fuera del Valle de Aburrá se multiplicó por seis.

Detrás de esta capacidad están 129.000 empresas afiliadas, que aportan el 4 por ciento de su nómina para facilitar el acceso de sus trabajadores y familias a estas oportunidades. A estos recursos se suman los ingresos que Comfama genera de manera autónoma, equivalentes al 40 por ciento del total y provenientes de iniciativas como los servicios financieros de la Caja y filiales como Cesde, Cosmo Schools y la Clínica Panamericana, principal centro de salud de alta complejidad del Urabá antioqueño, entre otras. Como organización sin ánimo de lucro, Comfama reinvierte sus excedentes en nuevas oportunidades para la población.

Enfocados en el futuro: lo que viene para Comfama

En salud, Comfama avanza en la construcción de la segunda torre de la Clínica Panamericana, en Urabá, y de una clínica de mediana complejidad en el municipio de El Retiro, con una inversión cercana a los 160.000 millones de pesos. Además, en alianza con Sura EPS, ampliará su red de atención en los sectores de Ciudad del Río, el centro comercial Florida y el barrio Aranjuez. Se prevé que, desde el primer semestre de 2027, estos servicios beneficien a cerca de 93.000 personas en Medellín.

Asimismo, en las regiones prepara una nueva sede y una clínica en Nueva Colonia, Turbo; sedes en Andes y Caucasia, y los parques del Norte, en Entrerríos, en alianza con EPM, y de Occidente, en Santa Fe de Antioquia.

Entre 2027 y 2029, la Caja entregará siete proyectos más, con inversiones cercanas a los 50.700 millones de pesos. Entre ellos están la repotenciación de los parques de Rionegro, Arví, La Estrella y Guatapé; la tercera etapa del Claustro Comfama San Ignacio; una nueva etapa de la Bodega Comfama, y la expansión de la red de salud.

A esto se suman la continuación del Parque Biosuroeste, entre Támesis y Valparaíso, y proyectos de vivienda como La América y el edificio de vivienda de Bodega Comfama, en el Perpetuo Socorro. A lo largo de sus 72 años de historia, Comfama ha articulado esfuerzos con gobiernos de diferentes visiones y corrientes de pensamiento, con las personas y las familias en el centro de sus decisiones.

Las cajas de compensación hacen parte de un sistema que ha sabido adaptarse a las necesidades del país, construir confianza y conectar oportunidades. “Creemos en Colombia, en su futuro y en la capacidad de la seguridad social para transformar vidas y construir bienestar. Estamos trabajando con un plan de inversiones en infraestructura para repotenciar parques y sedes, ampliar nuestra red de salud, optimizar tecnología, entre otras iniciativas, por un valor cercano al billón de pesos para los próximos diez años”, aseguró David Escobar Arango, director de Comfama.

*Contenido elaborado con el apoyo de Comfama