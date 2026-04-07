¿En el piso o en lo alto?: El lugar exacto donde debería colocar el ‘router’ para que el internet funcione mejor

Una mala conexión a internet no siempre está relacionada con fallas del proveedor. En muchos casos, el origen del problema se encuentra en la ubicación del router dentro del espacio. La posición del dispositivo influye directamente en la calidad de la señal, por lo que elegir un lugar adecuado resulta clave para lograr una conexión más rápida y estable.

La señal wifi puede verse afectada por distintos factores del entorno, como la distancia, obstáculos físicos o configuraciones inadecuadas. Entre los problemas más comunes se encuentran las interferencias, que reducen la intensidad de la conexión y dificultan su alcance, especialmente en viviendas u oficinas con múltiples dispositivos conectados.

La lentitud digital en casa puede tener su origen en el estado del dispositivo y no en la red. Foto: Getty Images

Estas fallas suelen reflejarse en una navegación lenta, demoras al cargar páginas, interrupciones en contenidos en streaming y dificultades para mantener una conexión constante. En conjunto, estos inconvenientes afectan la experiencia del usuario, generando frustración e impidiendo el uso de internet en las actividades diarias.

Colocar el router en una posición elevada puede marcar una diferencia importante en la calidad de la señal wifi. De acuerdo con HighSpeedInternet, ubicarlo sobre una mesa, una repisa o incluso fijarlo en la pared ayuda a que la señal se propague con mayor facilidad, evitando que muebles grandes bloqueen su alcance dentro del hogar.

Revise cuanto antes si descargó estas aplicaciones: podrían tomar el control de su celular sin que lo note con un peligroso virus

Al estar a mayor altura, se reduce la probabilidad de que la señal se disperse hacia el suelo sin aprovecharse. Esto permite que la cobertura sea más eficiente y llegue con mayor fuerza a los dispositivos conectados. Sin embargo, esta recomendación puede variar en viviendas con más de un piso.

Según los expertos, en casas de varios niveles, sugieren ajustar la ubicación según la distribución del espacio. Una opción es instalar el router cerca del techo en el primer piso o más próximo al suelo en el segundo, con el fin de repartir mejor la señal entre ambas plantas, siempre evitando obstáculos cercanos.

El router wifi es un dispositivo diseñado para funcionar de forma continua. Foto: Getty Images

Otro aspecto clave es la ubicación central. Situar el router en el punto medio del hogar facilita que la señal se distribuya de forma más uniforme en todas las habitaciones, lo que resulta especialmente útil en espacios de tamaño medio.

Además, una posición estratégica reduce la distancia entre el router y los dispositivos, mejorando la estabilidad de la conexión. También evita que parte de la señal se pierda fuera de la vivienda o quede bloqueada por paredes.