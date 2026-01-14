Deportes

Inusual suceso para Luis Díaz: todo se nubló y quedó sin poder jugar varios minutos en Bundesliga

Por más de 10 minutos el colombiano vivió una situación pocas veces vista para él. Tradicionalmente en los juegos de la liga de Alemania pasa, por el fervor de las hinchadas.

Redacción Deportes
14 de enero de 2026, 8:37 p. m.
Luis Díaz tuvo que aguardar por varios minutos para que se reanudase el juego de Bundesliga
Luis Díaz tuvo que aguardar por varios minutos para que se reanudase el juego de Bundesliga Foto: AFP / RTL y Sky Sports

Un total de 11 minutos de interrupción tuvo que aguantar el juego de Colonia y Bayern Múnich, por la fecha 17 de la Bundesliga.

Luis Díaz fue titular en el juego del torneo local por decisión de Vincent Kompany, pero una vez entró al campo para disputarlo, el campo se nubló, quitándoles la posibilidad de jugar al guajiro, así como a sus compañeros y rivales.

Luis Díaz vs. Colonia en Bundesliga
Luis Díaz vs. Colonia en Bundesliga Foto: Getty Images via AFP

Desde una de las tribunas del estadio del elenco local, una cantidad de humo imposible de evitar se posó sobre el gramado, impidiendo que locales y visitantes tuvieran la visibilidad adecuada para jugar.

Al ver esto, el juez central del duelo pidió a ambos conjuntos que frenaran las acciones mientras esto mermaba. Fueron varios minutos esperando que esto bajase, pero no había manera de contenerlo.

Por fortuna, de a poco la cantidad de juegos pirotécnicos que cayeron fue bajando, hasta que se les permitió a los futbolistas reintegrarse para volver a disputar el partido sin complicaciones externas.

A Lucho se le vio mientras todo se mermaba intentando no perder el calentamiento previo que ya habían hecho junto al cuerpo técnico. En algunas escenas que se alcanzaban a visualizar en la transmisión, el guajiro conducía el balón y lo pasaba a algún compañero cercano.

Después de que se dio dicha parada obligada, las acciones se reanudaron en la primera mitad con un Bayern denominador de las acciones más claras, pero sin la claridad para anotar antes del minuto 40.

Colonia, por su parte, con un planteamiento algo más defensivo, en la contra alcanzó a generar un par de chispazos que preocuparon de más al portero, Manuel Neuer.

Fueron tales las intenciones por buscar el arco rival, que el fruto de su insistencia llegó al 41′, cuando en una contra, los locales pudieron organizarse para poner el 1-0 parcial a un juego donde Bayern no se sentía del todo cómodo.

Kompany alineó sus estrellas

Harry Kane, Michael Olisé y Luis Díaz son las estrellas de ataque que tiene a su servicio Vincent Kompany. Habitualmente estos son los tres titular y esta vez no fue la excepción.

Para el colombiano volver a ser del primer equipo era algo vital, luego de haber iniciado el año con una gran presentación que le representó un gol y dos asistencias durante el partido pasado frente al Wolfsburgo.

Además, al guajiro se le habría la chance de seguir acrecentado una historia que está intentando escribir en el cuadro bávaro, donde ya lo comparan con grandes leyendas del club.

Vincent Kompany fue claro sobre la comparación de Luis Díaz con Frank Ribery
Vincent Kompany fue claro sobre la comparación de Luis Díaz con Frank Ribery Foto: Getty Images // FC Bayern

Ante estas comparaciones que le han caído en los últimos días, el belga ha dicho que puede ser apresurado y le metió presión para que con títulos se logre meter en la historia del club.

“Entiendo la comparación, pero estos chicos (Robben y Ribery) lograron grandes cosas a lo largo de muchos años y los nuestros todavía no lo han logrado. Dentro de unos años, si las cosas siguen así, los cuatro podrán sentarse juntos y hablar sobre cómo marcaron todos esos goles y dieron todas esas asistencias. Entonces podrán escribirlo para la próxima generación", sentenció.

