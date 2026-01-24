Deportes

París Saint-Germain amarra su nuevo fichaje: llega desde el Barcelona por una cifra millonaria

Las negociaciones están en su etapa final y “es cuestión de tiempo” para que se haga el anuncio oficial.

Sebastián Clavijo García

24 de enero de 2026, 3:13 p. m.
Barcelona está en negociaciones con el PSG.
Barcelona está en negociaciones con el PSG. Foto: Getty Images

París Saint-Germain prepara otro negocio que ha generado polémica en la interna del FC Barcelona. El vigente campeón de la Champions League se lleva a una de las joyas del conjunto catalán, que se encuentra apartado por decisión de Hansi Flick.

Se trata del canterano Dro Fernández, que debutó esta temporada ante la escasez de mediocampistas y pintaba para sumarse a la lista de estrellas jóvenes que tiene el Barça en su plantilla principal.

No obstante, el volante de 18 años rechazó las ofertas de renovación y prefirió dejarse endulzar el oído por el PSG.

A raíz de esa decisión, el técnico del Barcelona decidió apartarlo de los entrenamientos y no lo tuvo en cuenta para los últimos partidos oficiales.

Dro Fernández está decidido a irse al París Saint-Germain, un negocio que se encuentra en fases finales, a punto de hacerse oficial.

BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 21: Pedro Fernandez 'Dro' of FC Barcelona looks on prior to the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 match between FC Barcelona and Olympiacos FC at Estadi Olimpic Lluis Companys on October 21, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by Pedro Salado/Getty Images)
Dro Fernández, volante y canterano del FC Barcelona. Foto: Getty Images

Actualización de Fabrizio Romano

Aunque los detalles de este negocio están planteados desde principios de enero, Barcelona y PSG han tratado de conversar en los términos más amistosos posibles.

Fabrizio Romano confirmó que “es cuestión de tiempo” para que Dro Fernández viaje a París y se ponga bajo las órdenes de Luis Enrique para lo que resta de la temporada.

“Dro y Paris Saint-Germain, cuestión de tiempo, como se informó hace dos semanas. El acuerdo verbal entre el PSG y Dro sigue cerrado. Él quiere París", aseguró el reconocido periodista italiano.

En primera instancia, los parisinos pensaban ejecutar la opción de compra y ficharlo sin mayores explicaciones, pero luego aceptar negociar directamente con el Barça.

“PSG y el Barcelona están cerca de llegar a un acuerdo por una tarifa ligeramente superior a la cláusula de rescisión de € 6 millones para mantener una buena relación", agregó Fabrizio.

La molestia de Flick

Dro Fernández llegará a la Ligue 1 con muy pocos partidos jugados en primera división. Durante su corto paso por el Barcelona acumuló cinco apariciones en total: cuatro en la liga española y una más en la Champions League.

Flick esperaba utilizarlo como revulsivo cuando fuera necesario y darle roce con los jugadores más experimentados, pero se encontró con una decisión en contrario por parte del jugador aconsejado por su entorno.

“Hablaré de Dro cuando sea oficial. Ahora no”, respondió el estratega alemán.

Según la prensa española, Flick quedó muy molesto por la salida de Dro Fernández e incluso lo quiso vetar de los entrenamientos. Los pesos pesados de la plantilla le pidieron que lo dejara seguir trabajando por separado.

“No quiero contestar porque, como entrenador, damos energía y confianza a los jugadores, para que se desarrollen. Pero hay gente en su entorno... Quiero esperar a que sea cosa pasada. Si se va, lo hablamos, pero aún no“, sentenció.

Noticias Destacadas