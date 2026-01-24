Arsenal vs. Manchester United: canal y hora para ver el partido cumbre por la Premier League

Una semana después de ganar el clásico de la ciudad, Manchester United enfrenta otro partido de alto calibre contra Arsenal en el Emirates Stadium de Londres.

El compromiso está programado para este domingo, 25 de enero, a las 11:30 de la mañana (hora de Colombia) y será transmitido por ESPN en su señal principal. Los usuarios de dispositivos móviles también lo tendrán disponible en la plataforma de Disney +.

Arsenal es el actual líder de la Premier League con 50 puntos, mientras que Manchester United marcha en la quinta posición tratando de meterse en los puestos de Champions League.

Esta temporada ya se enfrentaron en una oportunidad. El 17 de agosto del año pasado, los gunners visitaron Old Trafford y salieron victoriosos (0-1) gracias al gol del italiano Riccardo Calafiori.

Pero las cosas han cambiado desde entonces en el United. Hace poco anunciaron a Michael Carrick como su nuevo entrenador y no pudo empezar de mejor manera que venciendo a Pep Guardiola en el clásico de Manchester.

Partido clave en Londres

La hinchada de Arsenal considera este partido como un momento cumbre en la temporada, pues significaría sacarle los seis puntos a uno de sus máximos rivales y evitar una pérdida de terreno en la tabla.

“No lo sabemos. Cada partido es diferente. Al final, los jugadores individuales son los que marcan la diferencia o los que definen el juego de cierta manera, y vamos a intentar ser nosotros mismos, ser muy dominantes como siempre queremos ser, imponer el juego que queremos jugar y, sin importar lo que quieran hacer, queremos llevar el juego a las áreas que nos benefician”, explicó el técnico Mikel Arteta.

Arsenal ha sido muy superior a lo largo de la temporada; sin embargo, le ha costado contra los miembros del ‘Big 6′.

Arteta considera que los red devils tienen “muchas cualidades que pueden causar problemas. Pero también, como todo equipo, tienen sus debilidades”.

El estratega español espera gran acompañamiento por parte de la hinchada y un clima de clásico en el Emirates Stadium. “Se trata de seguir haciendo lo que hacemos tan bien y de intentar evolucionar cada día para ser mejores. Así que, por su parte, se trata de seguir haciendo lo que hacen en el estadio: generar más energía y positividad en cada partido”, apuntó.

Mikel Arteta, técnico del Arsenal. Foto: AP

Arsenal no queda campeón de la Premier League desde la temporada 2003/04, cuando Arsene Wenger conformó una nómina de lujo y coronó el título sin perder un solo partido.

Más de dos décadas después quieren poner freno a la sequía y para eso necesitan ganarle a los rivales directos, como en este caso el Manchester United.

