Deportes

Arsenal vs. Manchester United: canal y hora para ver el partido cumbre por la Premier League

Los ‘red devils’ vienen de ganar el clásico contra Manchester City y quieren dar otro batacazo en la tabla de posiciones.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

24 de enero de 2026, 12:52 p. m.
Bukayo Saka y Bruno Fernandes se reencuentran en uno de los clásicos de la Premier League.
Bukayo Saka y Bruno Fernandes se reencuentran en uno de los clásicos de la Premier League. Foto: CameraSport via Getty Images

Una semana después de ganar el clásico de la ciudad, Manchester United enfrenta otro partido de alto calibre contra Arsenal en el Emirates Stadium de Londres.

El compromiso está programado para este domingo, 25 de enero, a las 11:30 de la mañana (hora de Colombia) y será transmitido por ESPN en su señal principal. Los usuarios de dispositivos móviles también lo tendrán disponible en la plataforma de Disney +.

Hora y canal para ver al Wolverhampton de Jhon Arias contra Manchester City: duelo clave en Premier League

Arsenal es el actual líder de la Premier League con 50 puntos, mientras que Manchester United marcha en la quinta posición tratando de meterse en los puestos de Champions League.

Esta temporada ya se enfrentaron en una oportunidad. El 17 de agosto del año pasado, los gunners visitaron Old Trafford y salieron victoriosos (0-1) gracias al gol del italiano Riccardo Calafiori.

Deportes

¿Cuánto gana James Rodríguez? Este es el jugoso sueldo que le tocaría pagar a Millonarios

Deportes

La semana del Super Bowl: varios espectáculos anteceden el partido y el show de entretiempo

Deportes

Hora y canal para ver al Wolverhampton de Jhon Arias contra Manchester City: duelo clave en Premier League

Deportes

Tabla de la Liga Betplay: Inter de Bogotá hace historia y Tolima está imparable en el comienzo de temporada

Deportes

Partido de Bayern Múnich contra Augsburgo es clave en la carrera de Luis Díaz: asoma récord

Deportes

Atención, Millonarios: la contundente respuesta que le dio James Rodríguez a Nacional por su fichaje

Ciclismo

Así van Santiago Buitrago y Sebastián Molano tras la tercera etapa del Tour Down Under: Welsford fue el ganador

Deportes

La tabla de la Champions League: Liverpool sobrevive y presiona a Real Madrid y PSG; el Bayern de Luis Díaz a octavos

Deportes

Líder en Champions y en Premier League y pasa desapercibido para Lorenzo: ¿Jugará el Mundial con Colombia?

Deportes

Arsenal no afloja ante la mirada del Bayern de Luis Díaz: se hizo grande en Milán y domina la Champions

Pero las cosas han cambiado desde entonces en el United. Hace poco anunciaron a Michael Carrick como su nuevo entrenador y no pudo empezar de mejor manera que venciendo a Pep Guardiola en el clásico de Manchester.

Partido clave en Londres

La hinchada de Arsenal considera este partido como un momento cumbre en la temporada, pues significaría sacarle los seis puntos a uno de sus máximos rivales y evitar una pérdida de terreno en la tabla.

“No lo sabemos. Cada partido es diferente. Al final, los jugadores individuales son los que marcan la diferencia o los que definen el juego de cierta manera, y vamos a intentar ser nosotros mismos, ser muy dominantes como siempre queremos ser, imponer el juego que queremos jugar y, sin importar lo que quieran hacer, queremos llevar el juego a las áreas que nos benefician”, explicó el técnico Mikel Arteta.

Se repite la historia de Luis Díaz: Liverpool no aprende y deja ir a otra figura clave

Arsenal ha sido muy superior a lo largo de la temporada; sin embargo, le ha costado contra los miembros del ‘Big 6′.

Arteta considera que los red devils tienen “muchas cualidades que pueden causar problemas. Pero también, como todo equipo, tienen sus debilidades”.

El estratega español espera gran acompañamiento por parte de la hinchada y un clima de clásico en el Emirates Stadium. “Se trata de seguir haciendo lo que hacemos tan bien y de intentar evolucionar cada día para ser mejores. Así que, por su parte, se trata de seguir haciendo lo que hacen en el estadio: generar más energía y positividad en cada partido”, apuntó.

Arsenal manager Mikel Arteta, left, and assistant manager Miguel Molina during a training session in London Colney, Monday Jan. 19, 2026, one day ahead of the Champions League soccer match against Inter. (Adam Davy/PA via AP)
Mikel Arteta, técnico del Arsenal. Foto: AP

Arsenal no queda campeón de la Premier League desde la temporada 2003/04, cuando Arsene Wenger conformó una nómina de lujo y coronó el título sin perder un solo partido.

Más de dos décadas después quieren poner freno a la sequía y para eso necesitan ganarle a los rivales directos, como en este caso el Manchester United.

Arsenal vs. Manchester United: dónde ver el partido y a qué hora empieza

  • Fecha 23 - Premier League
  • Estadio: Emirates Stadium, Londres
  • Fecha y hora: domingo 25 de enero, a las 11:30 a. m.
  • Canal: ESPN y Disney +

Más de Deportes

MANCHESTER, ENGLAND - AUGUST 17: Arsenal's Bukayo Saka battles with Manchester United's Bruno Fernandes during the Premier League match between Manchester United and Arsenal at Old Trafford on August 17, 2025 in Manchester, England. (Photo by Alex Dodd - CameraSport via Getty Images)

Arsenal vs. Manchester United: canal y hora para ver el partido cumbre por la Premier League

James Rodríguez sería el jugador más costoso del fútbol profesional colombiano.

¿Cuánto gana James Rodríguez? Este es el jugoso sueldo que le tocaría pagar a Millonarios

X

La semana del Super Bowl: varios espectáculos anteceden el partido y el show de entretiempo

Wolves de Jhon Arias contra Manchester City.

Hora y canal para ver al Wolverhampton de Jhon Arias contra Manchester City: duelo clave en Premier League

Juan Pablo Torres y el Inter de Bogotá.

Tabla de la Liga Betplay: Inter de Bogotá hace historia y Tolima está imparable en el comienzo de temporada

Luis Díaz, a punto de romper una marca personal en el fútbol europeo.

Partido de Bayern Múnich contra Augsburgo es clave en la carrera de Luis Díaz: asoma récord

James Rodríguez y Atlético Nacional.

Atención, Millonarios: la contundente respuesta que le dio James Rodríguez a Nacional por su fichaje

Colombian Santiago Buitrago Sanchez of Bahrain Victorious pictured in action during stage 14 of the 2025 Tour de France cycling race, from Pau to Luchon-Superbagneres (183 km), on Saturday 19 July 2025 in France. The 112th edition of the Tour de France starts on Saturday 5 July in Lille, France, and will finish in Paris, France on the 27th of July. BELGA PHOTO POOL LUCA BETTINI (Photo by POOL LUCA BETTINI / BELGA MAG / Belga via AFP)

Así van Santiago Buitrago y Sebastián Molano tras la tercera etapa del Tour Down Under: Welsford fue el ganador

Con ayuda de la Inteligencia Artificial, pusieron a James Rodríguez con la nueva camiseta de Millonarios para este 2026.

Así se vería James Rodríguez con la nueva camiseta de Millonarios: lo que dijo Gustavo Serpa movió fibras

James Rodríguez y Julio Sánchez Cristo.

El aviso de Julio Sánchez Cristo sobre el posible fichaje de James Rodríguez en Millonarios: Ilusión en los hinchas

Noticias Destacadas