Manchester United oficializó su nuevo técnico: gloria del club firmó y debutará ante el City

Uno de los hombres de la época dorada junto a Alex Ferguson fue el encargado del club hasta terminar la temporada 2024/2025.

Redacción Deportes
14 de enero de 2026, 12:56 p. m.
Bruno Fernandes, capitán y referente del actual plantel del Manchester United
Bruno Fernandes, capitán y referente del actual plantel del Manchester United Foto: Getty Images

Manchester United anunció este martes el nombramiento del inglés Michael Carrick, excapitán del club, como entrenador hasta el final de la presente temporada, en la que los Red Devils solo tienen la Premier League por disputar.

El antiguo centrocampista, de 44 años, que ya ejerció brevemente como interino en 2021, iniciará su misión con un derbi contra el Manchester City, el sábado en Old Trafford, en duelo de la vigesimosegunda jornada de la liga inglesa.

Antiguo jugador del equipo en la época dorada con el mítico Alex Ferguson en el banquillo, Carrick conquistó doce títulos en doce años de carrera, incluidos cinco campeonatos de Inglaterra y una Liga de Campeones de Europa en 2008.

Michael Carrick fue elegido como reemplazo de Ruben Amorim.
Michael Carrick fue elegido como reemplazo de Ruben Amorim. Foto: Manchester United via Getty Imag

En su carrera como técnico dirigió al Middlesbrough de octubre de 2022 a junio de 2025.

Tras la destitución del portugués Rúben Amorim a principios de este mes por los malos resultados, Darren Fletcher, otro exjugador del equipo, se hizo cargo de la primera plantilla unos días.

Tras un empate 2-2 en liga contra el Burnley, Fletcher estuvo en el banquillo el domingo durante la eliminación en los dieciseisavos de final de la FA Cup ante el Brighton.

El United marcha en la séptima casilla de la Premier League, a 17 puntos del líder, el Arsenal, está eliminado de ambas copas nacionales y ausente de las competiciones europeas esta temporada.

Un United que quiere volver a sus raíces

Alex Ferguson fue la última etapa gloriosa del United en su historia. Después de este, los títulos han sido esquivos para uno de los clubes de mayor prestigio en el mundo.

Justo en la búsqueda por traer a un DT que tenga la idiosincrasia del equipo ganador y arrollador que algún día fueron, es que la dirigencia habría elegido al inglés de 44 años.

Manchester United no levanta cabeza en Inglaterra
Manchester United no levanta cabeza en Inglaterra Foto: Getty Images

En el comunicado oficial dado a conocer por el cuadro rojo, estos describieron su emoción de contratarlo así: “Manchester United se complace en anunciar el nombramiento de Michael Carrick como entrenador del primer equipo masculino hasta el final de la temporada 2025/26″.

En entrevista con los medios oficiales del equipo, el nuevo jefe del plantel se mostró complacido del reto que asume: “Tener la responsabilidad de dirigir al Manchester United es un honor.

“Sé lo que se necesita para tener éxito aquí; mi enfoque ahora está en ayudar a los jugadores a alcanzar los estándares que esperamos en este increíble club, que sabemos que este grupo es más que capaz de producir”, apuntó.

Dándole un voto de confianza total a la plantilla que se tiene, les envío un mensaje: “Ya he trabajado con varios de los jugadores y, obviamente, he seguido observando al equipo de cerca en los últimos años. Tengo plena confianza en su talento, dedicación y capacidad para tener éxito aquí.

“Aún queda mucho por luchar en esta temporada, estamos listos para unir a todos y brindarles a los fanáticos el rendimiento que su fiel apoyo merece”, cerró augurando éxitos en poco tiempo con el cuadro de Manchester.

*Con información de AFP.

