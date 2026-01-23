Deportes

Retumba puja millonaria por goleador mundial: Arsenal y Barcelona pagarían hasta 100 millones de euros

Uno de los máximos anotadores en el mundo tendría dos grandes opciones para elegir. Ya fue campeón mundial y está vigente en Europa.

Redacción Semana
23 de enero de 2026, 8:04 p. m.
Barcelona y Arsenal se fijan en el mismo delantero para ficharlo.
Barcelona y Arsenal se fijan en el mismo delantero para ficharlo.

En Europa hay jugadores que por su rendimiento llaman poderosamente la atención. Uno que retumba de manera constante por su buen nivel es Julián Álvarez, argentino de selección, quien permanece en Atlético de Madrid, pero no sería por mucho.

Según lo filtrado por un medio como ESPN, dos clubes gigantes de Europa apostarían por ir en una puja que los deje con el surgido en River Plate años atrás.

En una publicación reciente del medio mencionado, estos refirieron: “Arsenal está explorando la posibilidad de lanzar un movimiento de verano para el delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez”.

Julián Álvarez, deseo de Barcelona y Arsenal para ser fichado
Julián Álvarez, deseo de Barcelona y Arsenal para ser fichado

“El director deportivo de los Gunners, Andrea Berta, tiene fuertes vínculos con el club de LaLiga después de pasar 12 años trabajando en el club antes de mudarse al norte de Londres en marzo pasado”, agregaron de intentos previos.

No solo los ingleses tienen un gusto por dicha estrella. En España, una de las dos instituciones más grandes de dicho país mira de reojo al jugador que brilla en el colchonero.

Para ESPN el que corre con algo de ventaja en la puja es el equipo de Premier League, dado que: “Barcelona tiene un gran interés en Álvarez, pero sus actuales dificultades económicas parecen complicar un posible acuerdo de esta envergadura”.

Se repite la historia de Luis Díaz: Liverpool no aprende y deja ir a otra figura clave

Una millonaria transacción

Sobre el costo que tendría para cualquiera de los dos grandes el paso de la araña, estos lo fijan en una cifra astronómica que podrían llegar a embolsillarse los de Madrid.

“Se cree que Álvarez tiene una enorme cláusula de rescisión de 500 millones de euros en su contrato, pero fuentes en España sugieren que el Atlético exigiría una tarifa superior a 100 millones de euros este verano, si estuviera dispuesto a vender”, sentencian.

Julián Álvarez, estrella del Atlético Madrid.
Julián Álvarez, estrella del Atlético Madrid.

Halagos al Arsenal

Arsenal es “el mejor equipo del mundo actualmente”, pero el Manchester City conserva aún la esperanza de “alcanzar” al líder de la Premier League, afirmó este viernes el entrenador de los Citizens, Pep Guardiola.

Los Gunners cuentan con siete puntos de ventaja sobre el City cuando restan 16 fechas para la conclusión del campeonato inglés.

Si bien el Manchester City ya recortó una distancia parecida en el pasado reciente, el reto parece más complicado ante un Arsenal que es “el mejor equipo del mundo actualmente”, indicó Guardiola en conferencia de prensa.

Pep Guardiola y Mikel Arteta trabajaron juntos en Manchester City.
Pep Guardiola y Mikel Arteta trabajaron juntos en Manchester City.

El técnico español se refirió a los números del equipo dirigido por el también español Mikel Arteta, que lidera la Premier y la Champions League, y que sigue vivo en Copa de la Liga (semifinales) y en FA Cup (4ª ronda).

En liga “espero que podamos acercarnos a ellos, mejorar y tener una opción para alcanzarlos”, declaró Guardiola.

Manchester City recibe el sábado al colista Wolverhampton luego de haber perdido sus dos últimos partidos, contra Manchester United en Premier League y en Bodo/Glimt en Liga de Campeones.

Los ‘Skyblues’ no conocen la victoria en liga en lo que va de año 2026 (3 empates y una derrota).

El principal candidato que suena para reemplazar a Pep Guardiola en el Manchester City

Poco después, en conferencia de prensa, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, fue preguntado por las declaraciones del catalán.

¿El mejor equipo del mundo? “No lo sé, creo que somos un equipo que quiere mejorar continuamente, que hacemos muchas cosas bien, pero que estamos lejos de ser perfectos”, respondió el técnico vasco.

Arsenal recibe el domingo a un Manchester United que viene de ganar al Manchester City (2-0) el sábado en el debut del nuevo entrenador Michael Carrick.

*Con información de la AFP.

