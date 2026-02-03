Luis Díaz hizo ganar 3 millones de vistas a la Champions: pintura con Bayern Múnich es destacada

La magia de Luis Díaz se traduce en aplausos y visualizaciones para la Champions League. Por medio de sus redes sociales oficiales, la competencia de clubes más importante de Europa posteó un video de Lucho haciendo magia con el balón.

Evidentemente, fue en un juego de Champions. Allí se ve a Luis Díaz, en cámara lenta, dominando el balón con el pecho, haciendo control con la rodilla y luego bajándola con el pie. ¿Lo curioso? Gracias a ello, obtuvieron 3 millones de visualizaciones en poco más de 24 horas.

Pero eso no es todo: más de 300 personas comentaron la jugada mágica del guajiro y 2 mil usuarios lo repostearon. No cabe ninguna duda, Luis Díaz llegó al Bayern Múnich para brillar y ser un destacado.

Luis Díaz no se cansa de hacer goles en Bayern Múnich

Ya es costumbre ver que el guajiro ocupa las primeras páginas de los medios alemanes. Siempre con gol, asistencia o buenas actuaciones, pero Luis Díaz se volvió un indispensable en el esquema de Bayern Múnich.

Basta con observar el último partido del cuadro bávaro, que fue el 31 de enero de visita ante Hamburgo por la fecha 20 de la Bundesliga. Acabó 2-2, Luis Díaz fue suplente, pero entró para la reanudación del segundo tiempo y le bastaron solo 43 segundos para anotar.

Apareció como un nueve de área, recibió un pase filtrado y mandó la pelota a guardar. Era el 2-1 a favor del Bayern Múnich, que parecía quedarse con los tres puntos, pero Hamburgo le acabó empatando a los 53′ por obra de Luka Vušković.

La cuenta personal ya pone a Luis Díaz, por lejos, como uno de los mejores refuerzos en Europa para esta temporada 2025-2026. Tanto él como sus compañeros del Bayern Múnich adelantan una campaña que puede acabar siendo histórica.

Bayern Múnich, con Luis Díaz como protagonista, muy cerca de lograr una campaña histórica. Foto: Getty Images

En Selección Colombia están felices

Luis Díaz es el gran referente para la Selección Colombia de cara al Mundial 2026. Por rendimiento individual, por habilidad, por el club donde está, y por más razones, el atacante de 29 años es el as bajo la manga del técnico Tricolor, Néstor Lorenzo.

De seguir así, brillando con Bayern Múnich, Luis Díaz llegará en un nivel preponderante a la cita orbital. El primer reto para la Selección Colombia será el grupo K, junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental 1 (Jamaica, Nueva Caledonia o República del Congo). Si logra superarlo, ya las siguientes rondas serán más exigentes.