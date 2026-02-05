Bayern Múnich no lo renovó y gigante de Premier League lo quiere: socio de Luis Díaz se despide

La salida de Leon Goretzka, socio de Luis Díaz en Bayern Múnich, ya era oficial desde finales de enero de 2026. Por medio de un comunicado oficial, el cuadro bávaro reveló que el contrato del jugador de 30 años, que acaba en junio, no será renovado.

“FC Bayern y Leon Goretzka han decidido, tras unas conversaciones fluidas y abiertas, no renovar el contrato del jugador, que vence en verano. El internacional alemán lleva en Múnich desde 2018 y ha disfrutado de ocho años de éxito y actuaciones impresionantes. El jugador de 30 años lo dará todo para ganar más títulos con el equipo esta temporada”, informó el elenco alemán en su web oficial.

Leon Goretzka y sus compañeros del Bayern Múnich levantando la Supercopa UEFA con Bayern Múnich 2020. Foto: Getty Images

El misterio que ronda entre la prensa y los aficionados es a dónde irá a parar Goretzka. Aunque se marchará libre, está avaluado en 15 millones de euros, según Transfermarkt, y con el palmarés y la experiencia que tiene, pinta como pieza importante para cualquier equipo que lo quiera.

“Arsenal, Manchester United y West Ham están vigilando a Goretzka”

Prueba de que Goretzka tiene mercado es la información que reveló el periodista deportivo Ekrem Konur, especializado en el mercado de pases del mundo del fútbol. Según él, uno de los gigantes de la Premier League, Manchester United, está al pendiente del volante de 30 años.

Pero no solo serían los diablos rojos de Manchester. Konur también revela que Arsenal y West Ham monitorean de cerca a Goretzka, tomando en cuenta su situación.

“Goretzka deja al Bayern en junio. Después de 8 años, se acabó. Será agente libre este verano. Galatasaray y Fenerbahçe presionaron en enero, pero él se quedó. Arsenal, Man United y West Ham lo están vigilando”, fue la información del periodista referenciado.

🚨 EXCLUSIVE: Goretzka leaves Bayern in June! 🇩🇪



After 8 years, it's over. He will be a FREE AGENT this summer!



🇹🇷 GS & FB pushed in Jan, but he stayed. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal, Man Utd & West Ham are monitoring!



Who wins the race?



Full story: 🔗 @Fussballdaten https://t.co/7MtSDIChxJ — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 5, 2026

Seguramente, con el pasar de las semanas habrá más noticias sobre el destino de Goretzka. Se trata de una figura importante para Bayern Múnich en los últimos años, que lo ganó todo y que figuró como importante en varias temporadas.

Gortetzka y Luis Díaz en Bayern Múnich

Aunque para la próxima temporada Leon Goretzka no va a ser tenido en cuenta por Vincent Kompany, en Bayern Múnich, es cierto que el volante alemán sí ha tenido minutos en el terreno de juego.

Luis Díaz y Leon Goretzka en un entrenamiento de Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Por tanto, ha creado sociedades con todos sus compañeros, incluyendo a Luis Díaz. El colombiano llegó para ser figura del Bayern Múnich, destacándose como uno de los mejores jugadores en lo que va de la temporada y ganando varios premios.