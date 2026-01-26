Deportes

Lamine Yamal no alcanza a Luis Díaz en nuevo ranking: Bayern Múnich opaca a la estrella del Barcelona

Aunque el margen entre Luis Díaz y Lamine Yamal es corto, el guajiro y Michael Olise se imponen sobre la superestrella del FC Barcelona.

Redacción Deportes
26 de enero de 2026, 9:24 p. m.
Luis Díaz supera a Lamine Yamal en recopilado de goles y asistencias en lo que va de la temporada europea.
Luis Díaz supera a Lamine Yamal en recopilado de goles y asistencias en lo que va de la temporada europea. Foto: Getty Images

Las cifras consolidan a Luis Díaz como uno de los mejores jugadores en lo que va de la temporada europea. Ahora salió un nuevo ranking, en el cual el colombiano es segundo, y que detalla a los futbolistas que llevan más de 10 goles y más de 10 asistencias.

Fue 365 Scores el encargado de publicarlo, y lo cierto es que Luis Díaz acumula 14 goles 10 asistencias con Bayern Múnich en Bundesliga. Su compañero, Michael Olise, lleva 13 tantos y 18 asistencias. Ambos jugadores, del cuadro bávaro, superan a la superestrella del FC Barcelona: Lamine Yamal.

Luis Díaz, más goles y más asistencias que Lamine Yamal

A pesar de la derrota del Bayern Múnich ante Augsburgo (2-1), el pasado 24 de enero, y que significó la primera caída de los bávaros en Bundesliga, Luis Díaz y Michael Olise siguen como los dos futbolistas con más de 10 goles y más de 10 asistencias en pleno ecuador de la temporada 2025-2026.

Lamine Yamal, la gran figura del FC Barcelona, tiene 11 goles y 11 asistencias. El ranking lo cierra otro jugador culé, Fermín López, con 10 goles y 10 asistencias.

