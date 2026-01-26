Lamine Yamal no alcanza a Luis Díaz en nuevo ranking: Bayern Múnich opaca a la estrella del Barcelona

Las cifras consolidan a Luis Díaz como uno de los mejores jugadores en lo que va de la temporada europea. Ahora salió un nuevo ranking, en el cual el colombiano es segundo, y que detalla a los futbolistas que llevan más de 10 goles y más de 10 asistencias.

Fue 365 Scores el encargado de publicarlo, y lo cierto es que Luis Díaz acumula 14 goles 10 asistencias con Bayern Múnich en Bundesliga. Su compañero, Michael Olise, lleva 13 tantos y 18 asistencias. Ambos jugadores, del cuadro bávaro, superan a la superestrella del FC Barcelona: Lamine Yamal.

Luis Díaz, más goles y más asistencias que Lamine Yamal

A pesar de la derrota del Bayern Múnich ante Augsburgo (2-1), el pasado 24 de enero, y que significó la primera caída de los bávaros en Bundesliga, Luis Díaz y Michael Olise siguen como los dos futbolistas con más de 10 goles y más de 10 asistencias en pleno ecuador de la temporada 2025-2026.

Lamine Yamal, la gran figura del FC Barcelona, tiene 11 goles y 11 asistencias. El ranking lo cierra otro jugador culé, Fermín López, con 10 goles y 10 asistencias.

*Cuando 365 Scores publicó el ranking, Lamine Yamal no había anotado en el 3-0 del FC Barcelona sobre Real Ovideo.

Cabe recordar que Luis Díaz sonó para llegar al FC Barcelona a mediados de 2025. Sin embargo, las negociaciones entre el cuadro culé y Liverpool, equipo donde jugaba Lucho por aquel entonces, no llegaron a un acuerdo.

La influencia positiva de Luis Díaz en Bayern Múnich: el mejor refuerzo de la temporada

Como Luis Díaz no llegó a Barcelona, sí lo hizo al Bayern Múnich. Desde un principio, y luego de que los bávaros desembolsaran 75 millones de euros por el colombiano, el guajiro ingresó en los planes del técnico Vincent Kompany.

La gran cantidad de goles y de asistencias que Lucho ha anotado con Bayern Múnich, en todas las competencias que ha disputado, lo llevan a ser catalogado como el mejor refuerzo en el último mercado de verano europeo: se impone sobre las cinco grandes ligas.

Bayern Múnich perdió su invicto en Bundesliga, pero pasa página de cara a la Champions. Foto: Getty Images

Tanto Luis Díaz como sus compañeros bebieron un trago amargo gracias a la caída en el derbi contra Augsburgo. Sin embargo, pasan página y agradecen que los ahorros que tienen en puntos, gracias a la formidable temporada que tienen hasta ahora, los dejan como líderes de la Bundesliga con 50 unidades. El segundo, Borussia Dortmund, ostenta 42.