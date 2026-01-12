Raphinha soltó la lengua y le cayó con todo a la Fifa: se desahogó tras la Supercopa de España

Raphinha fue elegido como la figura del partido entre Barcelona y Real Madrid por la Supercopa de España. El brasileño marcó dos goles para sentenciar el primer título del conjunto culé en la presente temporada.

Esto dijo Carlos Antonio Vélez sobre Lamine Yamal: comentario desató polémica internacional

Después del compromiso atendió a la prensa y soltó un dardo contra la FIFA por no haberlo incluido en el once ideal de la temporada pasada.

“Tienen que ver más fútbol”, declaró Raphinha a los micrófonos de ESPN. El extremo izquierdo ya ha dejado claro varias veces que no está de acuerdo con las votaciones del ente rector y tampoco con el resultado del Balón de Oro que quedó en manos de Ousmane Dembelé.

Al igual que la temporada pasada, el brasileño está siendo el principal destacado en la nómina del Barcelona y apunta a pelear nuevamente por los premios individuales. El problema es que se aproxima el Mundial 2026 y si no tiene una buena presentación, seguramente sea excluido de los primeros lugares.

Y es que la FIFA eligió al británico Cole Palmer por encima de Raphinha, una decisión que solo se argumenta en el título conseguido por el Chelsea en el Mundial de Clubes.

Ahora sí es oficial: Barcelona confirmó su primer fichaje para 2026 y es un regreso soñado

El desahogo de Raphinha

“Yo nunca voy a decir que estoy en mi mejor momento, soy una persona que tiene una exigencia bastante alta. Lo que te puedo decir es que busco siempre dar mi mejor por el equipo, ayudar tanto defensivamente como ofensivamente y aportar aquello que yo pueda aportar”, declaró en rueda de prensa.

No en vano, fue elegido MVP de la final. “Agradezco que me hayan dado este trofeo, pero creo que hay otros jugadores que también podrían haberlo ganado. Lo más importante es lo que he dicho: doy mi mejor por el equipo y voy a seguir haciendo esto siempre”, insistió

“Es un título y al final tenemos que darle el valor que tiene. Nosotros hemos venido aquí no para pasear y sí para ganar, y creo que lo hemos hecho muy bien los dos partidos. Yo creo que el equipo se ha portado muy bien, tanto defensivamente como ofensivamente, y hemos controlado bastante el partido y nos hemos merecido la victoria”, dijo.

Raphinha, delantero del FC Barcelona Foto: AP

Raphinha confesó que estuvo a punto de irse del Barcelona porque no se sentía cómodo. “Siempre digo que fue la persona que me cambió todo. Al final yo me iba del club, yo tenía ya un pie fuera y la importancia es que llegó y habló conmigo, que quería contar conmigo para el equipo, que sería un jugador importante. Creo que esto es lo que un jugador necesita”, declaró.

“Una persona necesita saber que tu entrenador te da la confianza para hacer tu trabajo y que no importa lo que digan. Y él me ha dado la confianza que creo que necesitaba en este momento. Entonces he podido trabajar con la cabeza tranquila y hacer lo que sé hacer mejor, que es dar el mejor por el equipo. Al final, cuando trabajas bien, las cosas te salen”, sentenció.