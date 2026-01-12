Esto dijo Carlos Antonio Vélez sobre Lamine Yamal: comentario desató polémica internacional

Carlos Antonio Vélez estuvo en la transmisión oficial del partido de Barcelona vs. Real Madrid en la final de la Supercopa de España, acompañado por Tito Puccetti y Faryd Mondragón.

En los primeros minutos del compromiso, el experimentado periodista se fijó en el vendaje de Lamine Yamal y soltó un comentario al respecto que le dio la vuelta al mundo.

“Le tienen que forrar la mano poniendo ahí la medicina que se necesita poner: la hormona del crecimiento. En Fifa hay una investigación al respecto”, dijo.

Carlos Antonio agregó que “eso de forrarse la mano no es que esté lesionado, ni que tenga un problema en la muñeca o una cábala. Muchos mencionan que, precisamente, lo que están haciendo es logrando a través de una medicina ―yo le digo medicina por ignorancia― que es la hormona del crecimiento”.

Los hinchas del Barcelona no tardaron en reaccionar a la opinión del periodista colombiano, al punto que muchos pidieron medidas drásticas por parte del presidente Joan Laporta.

También habló del Barcelona

Carlos Antonio Vélez fue tendencia durante toda la tarde del domingo y amaneció este lunes festivo en el quinto lugar de los temas más mencionados en Colombia,

Además de su opinión sobre Lamine Yamal, también habló de la situación económica del Barcelona y la relación entre clubes. “Florentino Pérez considera que Laporta lo traicionó y en el fondo sí. Aparte de eso está el asunto Negreira que tiene muy separadas a las dos instituciones porque nadie se explica que, impunemente, durante 17 años el Barcelona le pagó al vicepresidente de la comisión arbitral más de 8 millones de euros”, expuso.

“Eso está probado en los tribunales, falta simplemente sentencia. Desde el punto de vista deportivo, en otros países, eso genera pérdida de títulos y descenso. En España al parecer no y los amnistiarán como acá con los políticos”, sentenció.

Durante la premiación habló sobre Laporta, presidente del Barcelona. “Este es un vendedor de humo y le están haciendo una campaña tenaz. Le digo una cosa: tiene una posición enorme para la próxima asamblea y muy fuerte, que además se ha aliado con Messi. Usted sabe la manera como a Messi lo maltrató el señor Laporta”, completó.

¿Por qué Win Sports transmitió Barcelona vs. Real Madrid?

Esta fue la primera vez que Win Sports transmitió un clásico de Barcelona vs. Real Madrid, pues esta temporada adquirió los derechos de la Supercopa de España y la Copa del Rey.

El canal deportivo no solo emitió las acciones de la final, sino que también tuvo en su parrilla de programación las semifinales de Barcelona vs. Athletic Club y Real Madrid vs. Atlético de Madrid.

Esta incursión hace parte del deseo por fortalecer la venta de suscripciones y expandir el mercado a torneos que están fuera del fútbol profesional colombiano.